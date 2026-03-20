CONDENADO
Cantor de rock é preso após ser condenado pelo crime de estupro
O artista cumprirá a pena em regime semiaberto
Por Franciely Gomes
Siga o A TARDE no Google
Fernando Kruscinscki foi preso nesta quarta-feira, 18, em Porto Belo, Santa Catarina, após ser condenado por estupro. Vocalista da banda Uniclãs, o cantor de rock foi levado ao Presídio Regional de Tijucas.
Segundo informações da Polícia Civil, ele foi condenado a sete anos de prisão, em regime semiaberto. A sentença ocorreu em trânsito julgado e não cabe recurso por parte da equipe de defesa do criminoso.
O cantor foi detido na região central da cidade e não resistiu a abordagem, que foi realizada pelas polícias Civil e Militar para cumprir um mandado emitido pela Vara Criminal de Tijucas.
Leia Também:
Nota da banda sobre o caso
Ciente da condenação do vocalista, integrantes da banda Uniclãs emitiram uma nota oficial sobre o caso. No texto, eles alegaram que o artista diz ser inocente, mas repudiaram os atos cometidos por ele.
Confira o nota na íntegra:
“Diante do caso envolvendo o vocalista da banda Uniclãs, Fernando Kruscinscki, os demais integrantes vêm a público se manifestar com seriedade e respeito.
A banda repudia de forma absoluta qualquer tipo de violência, em especial a violência contra a mulher, tema que consideram de extrema importância e que deve ser tratado com responsabilidade e sensibilidade.
Em relação ao caso, os integrantes destacam que tiveram conhecimento recente dos desdobramentos judiciais e que estão buscando compreender integralmente a situação junto à família e à defesa do artista.
Ressaltam, ainda, que Fernando afirma sua inocência e está adotando medidas para reverter a decisão, buscando o devido esclarecimento dos fatos.
A banda lamenta profundamente toda a situação e reforça seu respeito à memória da ex-companheira, filhos e familiares.
Por fim, os integrantes da Uniclãs afirmam que seguem acompanhando o caso e confiam na Justiça para a devida apuração.
Por respeito às partes envolvidas e ao andamento do processo, não farão novos comentários neste momento”.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes