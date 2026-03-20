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CONDENADO

Cantor de rock é preso após ser condenado pelo crime de estupro

O artista cumprirá a pena em regime semiaberto

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/03/2026 - 9:54 h

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O artista foi condenado e detido
O artista foi condenado e detido -

Fernando Kruscinscki foi preso nesta quarta-feira, 18, em Porto Belo, Santa Catarina, após ser condenado por estupro. Vocalista da banda Uniclãs, o cantor de rock foi levado ao Presídio Regional de Tijucas.

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Segundo informações da Polícia Civil, ele foi condenado a sete anos de prisão, em regime semiaberto. A sentença ocorreu em trânsito julgado e não cabe recurso por parte da equipe de defesa do criminoso.

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O cantor foi detido na região central da cidade e não resistiu a abordagem, que foi realizada pelas polícias Civil e Militar para cumprir um mandado emitido pela Vara Criminal de Tijucas.

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Nota da banda sobre o caso

Ciente da condenação do vocalista, integrantes da banda Uniclãs emitiram uma nota oficial sobre o caso. No texto, eles alegaram que o artista diz ser inocente, mas repudiaram os atos cometidos por ele.

Confira o nota na íntegra:

“Diante do caso envolvendo o vocalista da banda Uniclãs, Fernando Kruscinscki, os demais integrantes vêm a público se manifestar com seriedade e respeito.

A banda repudia de forma absoluta qualquer tipo de violência, em especial a violência contra a mulher, tema que consideram de extrema importância e que deve ser tratado com responsabilidade e sensibilidade.

Em relação ao caso, os integrantes destacam que tiveram conhecimento recente dos desdobramentos judiciais e que estão buscando compreender integralmente a situação junto à família e à defesa do artista.

Ressaltam, ainda, que Fernando afirma sua inocência e está adotando medidas para reverter a decisão, buscando o devido esclarecimento dos fatos.

A banda lamenta profundamente toda a situação e reforça seu respeito à memória da ex-companheira, filhos e familiares.

Por fim, os integrantes da Uniclãs afirmam que seguem acompanhando o caso e confiam na Justiça para a devida apuração.

Por respeito às partes envolvidas e ao andamento do processo, não farão novos comentários neste momento”.

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Tags:

cantor estupro Polícia

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