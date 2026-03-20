Pai é preso por tentar matar filho de 11 meses com capacete na Bahia

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- Foto: Divulgação/PC-BA

Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante após tentar matar o filho de 11 meses utilizando um capacete, no município de Brumado, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito agrediu a companheira e deixou o local. No entanto, na quarta-feira, 18, voltou à residência, destruiu objetos e agrediu o bebê.

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Medidas protetivas e prisão

Após o registro da ocorrência, na Delegacia Territorial do município, foram solicitadas medidas protetivas. Em seguida, policiais civis iniciaram diligências e localizaram o suspeito.

O homem estava dentro de um veículo no bairro São Félix, no mesmo município. Ele foi preso e conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.