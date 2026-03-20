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CRUELDADE

Pai é preso por tentar matar filho de 11 meses com capacete na Bahia

Suspeito agrediu a companheira, deixou a residência, mas voltou ao local para espancar o bebê

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

20/03/2026 - 9:33 h

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Imagem ilustrativa da imagem Pai é preso por tentar matar filho de 11 meses com capacete na Bahia
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Um homem, de 38 anos, foi preso em flagrante após tentar matar o filho de 11 meses utilizando um capacete, no município de Brumado, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito agrediu a companheira e deixou o local. No entanto, na quarta-feira, 18, voltou à residência, destruiu objetos e agrediu o bebê.

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Medidas protetivas e prisão

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Após o registro da ocorrência, na Delegacia Territorial do município, foram solicitadas medidas protetivas. Em seguida, policiais civis iniciaram diligências e localizaram o suspeito.

O homem estava dentro de um veículo no bairro São Félix, no mesmo município. Ele foi preso e conduzido à unidade policial, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

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Tags:

agressão Bahia Brumado Polícia violência

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