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POLÍCIA

Clínica ilegal é investigada após mulher quase morrer em 'cirurgia' de R$ 250

Caso ocorreu em um estabelecimento situado em Paulo Afonso

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/03/2026 - 10:36 h

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Imagem ilustrativa da imagem Clínica ilegal é investigada após mulher quase morrer em 'cirurgia' de R$ 250

Uma clínica clandestina foi alvo de ação da Polícia Civil da Bahia após uma mulher quase morrer ao se submeter a uma “cirurgia” realizada no local pelo valor de R$ 250. O caso ocorreu em um estabelecimento situado no bairro Tancredo Neves II, em Paulo Afonso, e é investigado como exercício ilegal da medicina.

De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada na quinta-feira, 19, por equipes da Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso), que cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel. A medida é um desdobramento de um inquérito policial instaurado após a denúncia da vítima, que apresentou complicações graves depois do procedimento, incluindo hemorragia severa e risco de morte.

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Durante as diligências, os policiais encontraram bisturis elétricos, instrumentos de sutura e outros equipamentos utilizados em procedimentos invasivos, incompatíveis com a atividade de esteticista. Também foram apreendidos medicamentos de uso restrito e controlado, como anestésicos locais e substâncias destinadas a preenchimentos faciais e corporais, que estariam sendo utilizados sem autorização sanitária ou habilitação profissional.

Imagem ilustrativa da imagem Clínica ilegal é investigada após mulher quase morrer em 'cirurgia' de R$ 250
| Foto: Ascom-PCBA

Além do exercício ilegal da medicina, a investigação identificou indícios da prática de crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da manipulação e uso irregular de substâncias de uso terapêutico ou medicinal.

Todo o material apreendido foi encaminhado à unidade policial e será submetido à perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações seguem em andamento para identificar e localizar todos os envolvidos no caso.

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Tags:

cirurgia Clínica clandestina Polícia Civil Bahia

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