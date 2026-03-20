POLÍCIA
Clínica ilegal é investigada após mulher quase morrer em 'cirurgia' de R$ 250
Caso ocorreu em um estabelecimento situado em Paulo Afonso
Por Victoria Isabel
Siga o A TARDE no Google
Uma clínica clandestina foi alvo de ação da Polícia Civil da Bahia após uma mulher quase morrer ao se submeter a uma “cirurgia” realizada no local pelo valor de R$ 250. O caso ocorreu em um estabelecimento situado no bairro Tancredo Neves II, em Paulo Afonso, e é investigado como exercício ilegal da medicina.
De acordo com a Polícia Civil, a ação foi realizada na quinta-feira, 19, por equipes da Delegacia Territorial (DT/Paulo Afonso), que cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel. A medida é um desdobramento de um inquérito policial instaurado após a denúncia da vítima, que apresentou complicações graves depois do procedimento, incluindo hemorragia severa e risco de morte.
Durante as diligências, os policiais encontraram bisturis elétricos, instrumentos de sutura e outros equipamentos utilizados em procedimentos invasivos, incompatíveis com a atividade de esteticista. Também foram apreendidos medicamentos de uso restrito e controlado, como anestésicos locais e substâncias destinadas a preenchimentos faciais e corporais, que estariam sendo utilizados sem autorização sanitária ou habilitação profissional.
Além do exercício ilegal da medicina, a investigação identificou indícios da prática de crime previsto no artigo 273 do Código Penal, que trata da manipulação e uso irregular de substâncias de uso terapêutico ou medicinal.
Todo o material apreendido foi encaminhado à unidade policial e será submetido à perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). As investigações seguem em andamento para identificar e localizar todos os envolvidos no caso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes