AtlasIntel: maioria da população não confia nas Forças Armadas

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Forças Armadas enfrentam 60% de desconfiança da população - Foto: Edvaldo da Silva / CCOMSEx

O levantamento AtlasIntel divulgado nesta sexta-feira, 20, aponta cerca de 60% da população não confia nas Forças Armadas, enquanto uma parcela de 27% mantém confiança na instituição.

A nível de rejeição, o Exército fica atrás apenas do Congresso Nacional, tem apenas 9% de confiança dos entrevistados, enquanto 86% não confiam na instituição.

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Melhores avaliações

A Polícia Federal possui a melhor imagem positiva entre os respondentes do questionário, com 56% aprovação e 30% de desaprovação. A Polícia Militar aparece em seguida, com 55% de aprovação, mesmo número da Polícia Militar. A primeira instituição, no entanto, tem 29% de rejeição, contra 31% da segunda.

A Igreja Católica vem na sequência, com uma imagem de confiança para 49% dos respondentes. Já o Banco Central é uma instituição de confiança para 45% dos entrevistados.

Levantamento AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.090 pessoas, em caráter de Recrutamento Digital Aleatório (RDR), entre os dias 16 e 19 de março. O nível de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 2 (p.p.).