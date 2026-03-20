POLÍTICA
AtlasIntel: maioria da população não confia nas Forças Armadas
Levantamento aponta avaliação das principais instituições
Por Cássio Moreira
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O levantamento AtlasIntel divulgado nesta sexta-feira, 20, aponta cerca de 60% da população não confia nas Forças Armadas, enquanto uma parcela de 27% mantém confiança na instituição.
A nível de rejeição, o Exército fica atrás apenas do Congresso Nacional, tem apenas 9% de confiança dos entrevistados, enquanto 86% não confiam na instituição.
Melhores avaliações
A Polícia Federal possui a melhor imagem positiva entre os respondentes do questionário, com 56% aprovação e 30% de desaprovação. A Polícia Militar aparece em seguida, com 55% de aprovação, mesmo número da Polícia Militar. A primeira instituição, no entanto, tem 29% de rejeição, contra 31% da segunda.
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A Igreja Católica vem na sequência, com uma imagem de confiança para 49% dos respondentes. Já o Banco Central é uma instituição de confiança para 45% dos entrevistados.
Levantamento AtlasIntel
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 2.090 pessoas, em caráter de Recrutamento Digital Aleatório (RDR), entre os dias 16 e 19 de março. O nível de confiança do levantamento é de 95%, e a margem de erro é de 2 (p.p.).
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