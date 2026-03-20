ELEIÇÕES
Rui Costa segue Haddad e já tem data para deixar Casa Civil
Ministro-chefe da Casa Civil será candidato ao Senado
Por Cássio Moreira e Gabriela Araújo
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Pré-candidato ao Senado, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), deixará a Esplanada dos Ministérios no dia 30 de março, antes do prazo final de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral.
A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas com nomes próximos ao baiano. Inicialmente, Rui havia sinalizado que permaneceria até o dia 4 de abril, data final para a saída de ocupantes de cargos no executivo, a exemplo de ministérios.
Assim como ele, outros ministros do governo Lula se preparam para pendurar o cargo, a exemplo da Fazenda, ministro Fernando Haddad, que anunciou sua saída do posto na quinta-feira, 19.
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Quem assume no lugar de Rui Costa?
Com a saída de Rui, assume a pasta a secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior. Ela foi ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2011 e 2014, durante o governo de Dilma Rousseff. Também ocupou o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal, de 2015 a maio de 2016.
Haddad deixa Ministério da Fazenda para disputar eleições
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que deixa nesta quinta-feira, 19, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista será candidato a governador de São Paulo nas eleições de outubro.
Inicialmente resistente a concorrer a um cargo eletivo no pleito, Haddad cedeu aos pedidos de Lula e ao movimento feito por aliados do presidente, que acreditam que uma candidatura no maior colégio eleitoral do país é importante para fortalecer o palanque do chefe do Planalto.
Novo ministro da Fazenda
Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, foi o nome escolhido por Lula para suceder Haddad no cargo. A movimentação, que já era considerada certa nos bastidores, foi confirmada pelo presidente, nesta quinta, 19.
“Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí. Levanta para as pessoas conhecerem o Dario. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda, a partir do anúncio do Haddad", afirmou o presidente.
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