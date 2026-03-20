Rui Costa segue Haddad e já tem data para deixar Casa Civil

Ministro da Casa Civil, Rui Costa, concorrerá ao Senado pela Bahia - Foto: Wagner Lopes | Casa Civil

Pré-candidato ao Senado, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), deixará a Esplanada dos Ministérios no dia 30 de março, antes do prazo final de desincompatibilização previsto na legislação eleitoral.

A informação foi obtida pelo Portal A TARDE, em conversas com nomes próximos ao baiano. Inicialmente, Rui havia sinalizado que permaneceria até o dia 4 de abril, data final para a saída de ocupantes de cargos no executivo, a exemplo de ministérios.

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Assim como ele, outros ministros do governo Lula se preparam para pendurar o cargo, a exemplo da Fazenda, ministro Fernando Haddad, que anunciou sua saída do posto na quinta-feira, 19.

Quem assume no lugar de Rui Costa?

Com a saída de Rui, assume a pasta a secretária-executiva da pasta, Miriam Belchior. Ela foi ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão entre 2011 e 2014, durante o governo de Dilma Rousseff. Também ocupou o cargo de presidente da Caixa Econômica Federal, de 2015 a maio de 2016.

Haddad deixa Ministério da Fazenda para disputar eleições

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou que deixa nesta quinta-feira, 19, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista será candidato a governador de São Paulo nas eleições de outubro.

Inicialmente resistente a concorrer a um cargo eletivo no pleito, Haddad cedeu aos pedidos de Lula e ao movimento feito por aliados do presidente, que acreditam que uma candidatura no maior colégio eleitoral do país é importante para fortalecer o palanque do chefe do Planalto.

Novo ministro da Fazenda

Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, foi o nome escolhido por Lula para suceder Haddad no cargo. A movimentação, que já era considerada certa nos bastidores, foi confirmada pelo presidente, nesta quinta, 19.

“Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí. Levanta para as pessoas conhecerem o Dario. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda, a partir do anúncio do Haddad", afirmou o presidente.