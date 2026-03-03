Menu
ARRANJOS

PCdoB quer vaga na chapa de Wagner e Rui Costa e indica nome

Debates sobre a suplência dos petistas se intensificaram nos últimos meses

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/03/2026 - 11:41 h

Rui Costa, Jerônimo Rodrigues e Jaques Wagner
O PCdoB, partido que faz parte da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Bahia, indicou um nome da sigla para ocupar uma das duas vagas de suplente ao Senado nas eleições de outubro.

Atualmente, a legenda tem como primeiro suplente o ex-secretário estadual Davidson Magalhães (PCdoB-BA), na chapa encabeçada por Angelo Coronel (PSD-BA) — a segunda suplente é Silvia Nascimento Cerqueira.

Debates sobre o posto

As discussões sobre a ocupação das vagas de suplente na Casa Alta passaram a ganhar forma, nos últimos meses, após o senador Jaques Wagner (PT-BA) tornar pública uma proposta feita por ele a Coronel. O ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) seria o substituto imediato do petista em Brasília, desde que conseguisse a reeleição.

Conforme o ex-governador, ele ficaria quatro anos no posto, com Coronel ocupando o lugar nos quatro anos finais — o mandato total de senador é de oito anos.

No entanto, o pessedista, além de recusar a oferta, decidiu não apenas deixar a base governista, como também o próprio PSD, partido que na Bahia é comandado pelo senador Otto Alencar, aliado de primeira hora do Palácio de Ondina.

A escolha

Nesta terça-feira, 3, o PCdoB apresentou o nome da vereadora de Salvador, Aladilce Souza, para ser a suplente de Rui Costa ou de Jaques Wagner — a atual chapa de Wagner tem como suplentes Bebeto Galvão (PSB) e Luciana Muniz.

Segundo Geraldo Galindo, presidente do PCdoB na Bahia, a chapa precisa refletir o compromisso com a participação das mulheres na política e com a representatividade de gênero.

“O PCdoB compreende que a chapa majoritária deve ter presença feminina, e uma presença feminina de qualidade, que também agregue do ponto de vista eleitoral. Não seria adequado ter uma chapa formada apenas por homens”, afirmou.

