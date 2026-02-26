Com promessa de baratear produtos, acordo Mercosul-UE deve avançar no Senado

Siga o A TARDE no Google

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre e presidente da Câmara, Hugo Motta - Foto: Agência Senado/ Edilson Rodrigues

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou que dará celeridade à votação do projeto de decreto legislativo (PDL) que ratifica o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na noite de quarta-feira, 25, após aval da representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul).

“Vai tramitar com celeridade por ser muito importante para o Brasil”, disse Alcolumbre à CNN Brasil, sem definir data para a análise em plenário.

Nos bastidores, a previsão é que o texto seja pautado entre a próxima terça-feira, 3, e quarta-feira, 4.

No Senado, a relatoria deve ficar com a senadora Tereza Cristina (PP-MS), ex-ministra da Agricultura.

Redução de preços

A expectativa é que o texto seja aprovado no Congresso Nacional sem maiores resistências. Parlamentares avaliam que o tratado pode beneficiar a economia brasileira, sobretudo com a redução de tarifas e a possível queda no preço de alguns produtos.

Conforme adiantado pelo Portal A TARDE, a partir do segundo semestre de 2026, milhares de produtos europeus poderão entrar no Brasil com preços mais competitivos, como vinhos.

Além disso, os automóveis tendem a ficar mais baratos com a diminuição das tarifas de importação.