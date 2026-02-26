Câmara aprova acordo Mercosul-UE; veja o que falta para entrar em vigor

Siga o A TARDE no Google

Deputado federal Hugo Motta no plenário da Câmara

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, 25, o acordo de livre comércio firmado entre Mercosul e União Europeia. A proposta já havia recebido aval da representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) e passou a tramitar como projeto de decreto legislativo.

Agora, a matéria segue para análise do Senado. Embora o tratado já tenha sido assinado pelos países envolvidos, ele só poderá entrar em vigor após a ratificação pelos Congressos de todos os integrantes do Mercosul e pelo Parlamento Europeu.

Entenda o que falta para o acordo valer

No Brasil, o trâmite ocorre da seguinte forma:

o Executivo negocia e assina o acordo;

o Congresso analisa o texto por meio de projeto de decreto legislativo;

Câmara e Senado precisam aprovar;

depois, todos os países do Mercosul e o Parlamento Europeu também devem ratificar.

A medida é uma aposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tem apoio de parlamentares por ser vista como estratégica diante de tarifas impostas por países que não integram o bloco, como os Estados Unidos.

A expectativa é que o pacto possa:

ampliar exportações;

atrair investimentos;

facilitar o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu;

reduzir tarifas comerciais.

Se aprovado por todos os países, o tratado criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de consumidores.