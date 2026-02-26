Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LIVRE COMÉRCIO

Câmara aprova acordo Mercosul-UE; veja o que falta para entrar em vigor

Medida articulada pelo Executivo tem apoio dos parlamentares

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/02/2026 - 6:58 h | Atualizada em 26/02/2026 - 7:11

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deputado federal Hugo Motta no plenário da Câmara
Deputado federal Hugo Motta no plenário da Câmara -

A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, 25, o acordo de livre comércio firmado entre Mercosul e União Europeia. A proposta já havia recebido aval da representação brasileira no Parlamento do Mercosul (Parlasul) e passou a tramitar como projeto de decreto legislativo.

Agora, a matéria segue para análise do Senado. Embora o tratado já tenha sido assinado pelos países envolvidos, ele só poderá entrar em vigor após a ratificação pelos Congressos de todos os integrantes do Mercosul e pelo Parlamento Europeu.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o que falta para o acordo valer

No Brasil, o trâmite ocorre da seguinte forma:

  • o Executivo negocia e assina o acordo;
  • o Congresso analisa o texto por meio de projeto de decreto legislativo;
  • Câmara e Senado precisam aprovar;
  • depois, todos os países do Mercosul e o Parlamento Europeu também devem ratificar.

A medida é uma aposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e tem apoio de parlamentares por ser vista como estratégica diante de tarifas impostas por países que não integram o bloco, como os Estados Unidos.

Leia Também:

Após tarifas de Trump, Motta corre para aprovar acordo Mercosul-UE
Carro mais barato? Acordo Mercosul-UE prevê fim de imposto e demissões
Lula envia acordo Mercosul-União Europeia para análise do Congresso
Comércio brasileiro pode ganhar fôlego com acordo Mercosul–UE

A expectativa é que o pacto possa:

  • ampliar exportações;
  • atrair investimentos;
  • facilitar o acesso de produtos brasileiros ao mercado europeu;
  • reduzir tarifas comerciais.

Se aprovado por todos os países, o tratado criará uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de consumidores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Lula Mercosul Mercosul-União Europeia união europeia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Hugo Motta no plenário da Câmara
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Deputado federal Hugo Motta no plenário da Câmara
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Deputado federal Hugo Motta no plenário da Câmara
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Deputado federal Hugo Motta no plenário da Câmara
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x