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POLÍTICA

Haddad deixa Ministério da Fazenda para disputar eleições

Ministro da Fazenda será candidato em São Paulo

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

19/03/2026 - 14:56 h

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Fernando Haddad deve deixar o governo nesta quinta, 19
Fernando Haddad deve deixar o governo nesta quinta, 19 -

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou que deixa nesta quinta-feira, 19, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O petista será candidato a governador de São Paulo nas eleições de outubro.

Inicialmente resistente a concorrer a um cargo eletivo no pleito, Haddad cedeu aos pedidos de Lula e ao movimento feito por aliados do presidente, que acreditam que uma candidatura no maior colégio eleitoral do país é importante para fortalecer o palanque do chefe do Planalto.

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"Hoje é um dia especial, dia que estou deixando o Ministério da Fazenda", afirmou o ministro da Fazenda, durante agenda ao lado de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que também deve deixar o Ministério de Indústria e Comércio nos próximos dias, a fim de tentar a reeleição.

Novo ministro da Fazenda

Dario Durigan, atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda, foi o nome escolhido por Lula para suceder Haddad no cargo. A movimentação, que já era considerada certa nos bastidores, foi confirmada pelo presidente, nesta quinta, 19.

“Quero cumprimentar o companheiro Dario Durigan. Dario, levanta aí. Levanta para as pessoas conhecerem o Dario. Ele será o substituto do Haddad no Ministério da Fazenda, a partir do anúncio do Haddad", afirmou o presidente.

Chapa de Haddad

Até o momento, Fernando Haddad tem a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), como único nome confirmado na sua chapa, sendo a emedebista candidata ao Senado.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), é o nome cotado para ocupar a segunda vaga para o Senado, enquanto o ainda ministro da Fazenda tenta abrir diálogo com nomes de centro para o posto de vice.

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