Tebet mira PSDB e tucanos devem apoiar Haddad

Simone Tebet pode se filiar ao PSDB - Foto: Diogo Zacarias | Ministério da Fazenda

A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), tem articulado sua filiação para o PSDB, na expectativa de ser candidata ao Senado pelo estado de São Paulo nas eleições de outubro. O movimento deve culminar em uma aliança eleitoral inédito entre PT e tucanos.

A informação é de Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo. De acordo com a publicação, a tendência é de que o PSDB, que governou São Paulo por mais de duas décadas, apoie a candidatura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ao governo de São Paulo.

Haddad e Tebet são dois dos ministros que devem disputar as eleições de São Paulo, garantindo o palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no maior colégio eleitoral do país. Marina Silva (Rede), do Meio Ambiente, também deve ser candidata ao Senado, completando a chapa.

Rivalidade histórica

Sob expectativa de uma possível aliança com o PT em São Paulo, caso a movimentação para a filiação de Tebet se confirme, os tucanos polarizaram com o PT durante duas décadas, protagonizando seis eleições presidenciais seguidas.