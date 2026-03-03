Menu
ELEIÇÕES

Lula pode definir estratégia eleitoral em SP após reunião

Presidente deve se reunir com Alckmin e Haddad nesta terça, 3

Ane Catarine

Por Ane Catarine

03/03/2026 - 7:53 h

Geraldo Alckmin, Lula e Fernando Haddad
De olho nos prazos eleitorais e na necessidade de organizar o palanque governista em São Paulo, o presidente Lula (PT) deve se reunir nesta terça-feira, 3, com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

O presidente cumpre agenda na capital paulista e convidou os dois aliados para acompanhá-lo. A expectativa é que aproveite a viagem para alinhar os próximos passos da disputa, segundo informações do blog de Gustavo Uribe, da CNN.

Após a conversa, deve bater o martelo sobre o papel de Alckmin e Haddad na eleição deste ano.

Na semana passada, Lula recebeu Haddad para um jantar no Palácio da Alvorada. No encontro, sinalizou que conta com o ministro para ajudar a fortalecer o projeto de reeleição no maior colégio eleitoral do país.

Leia Também:

Fernando Haddad cede à pressão e vai disputar eleição em São Paulo
Presidente do PSB se encontra com Lula e defende Alckmin na vice
Lula rasga elogios a Alckmin em meio a impasse sobre vice

Cenários em disputa

Haddad já indicou disposição para concorrer ao governo paulista, mas pediu tempo para avaliar o cenário. Lula, por sua vez, quer que Alckmin atue para convencê-lo a entrar na disputa.

A estratégia mira o interior do estado e a Região Metropolitana de São Paulo, onde Lula superou Jair Bolsonaro (PL) em 2022 e busca manter vantagem.

Mesmo com o favoritismo do atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que deve tentar a reeleição, aliados próximos ao presidente Lula avaliam que Haddad é o nome capaz de reduzir a diferença no estado.

Alckmin eleições haddad Lula

x