Indefinições sobre vice agitam corrida eleitoral na Bahia; entenda

Primeiro na linha de sucessão dentro da esfera estadual, o posto de vice-governador nas chapas de governo e oposição na Bahia, tendo em vista o pleito de outubro, ainda permanece em aberto. As definições devem acontecer nas próximas semanas, até o final do mês de março.

Atual vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior é a aposta do MDB, seu partido, para permanecer no posto ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), pré-candidato à reeleição, repetindo a dobradinha vitoriosa em 2022. Outros nomes, no entanto, estão no radar para uma nova composição encabeçada pelo petista.

Jerônimo Rodrigues (PT) e Geraldo Júnior (MDB) | Foto: Felipe Iruatã | AG. A TARDE

Nos bastidores, de acordo com apurações recentes do Portal A TARDE, Avante e PSD, duas das principais siglas do arco de aliança governista, aguardam uma definição por parte do Palácio de Ondina e trabalham com a possibilidade de indicação de quadros para a chapa.

Ronaldo Carletto, ex-deputado federal e presidente estadual do Avante, é um dos nomes pensados para a vice de Jerônimo. Próximo do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), o empresário, também cotado para a suplência do petista no Senado, tem como trunfo o número alto de prefeituras conquistadas por seu partido nas eleições municipais de 2024.

Além de Geraldo, do MDB, e Carletto, possível indicação do Avante, o PSD também estuda, de maneira mais tímida, indicar algum de seus quadros para compor como vice. A ideia chegou a ganhar mais força em meio ao impasse com o senador Angelo Coronel, de saída do partido, mas esfriou nas últimas semanas.

Correm por fora

Também correm por fora outros nomes, como o prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), Larissa Moraes (MDB), secretária de Recursos Hídricos, e Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Oposição

Na expectativa de expandir a votação no interior do estado, a oposição, que tem o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), como pré-candidato ao governo, ainda trabalha dentro de um cenário de possibilidades, mas com cautela para conseguir alguém com o perfil que venha para 'agregar'.

O perfil

Além de um nome ligado ao interior, Neto e seus aliados traçam como 'perfil ideal' uma político com poder de influência, capaz de mobilizar determinadas regiões da Bahia e atrair prefeitos e lideranças.

Por conta da preferência, alguns dos prefeitos das principais cidades espalhadas pelo estado entraram no radar do bloco de oposição.

Nomes cotados

Prefeito de Feira de Santana pela quinta vez, José Ronaldo (União Brasil) é apontado como o principal alvo de Neto para a vice, de acordo com fontes ligadas ao ex-prefeito de Salvador.

José Ronaldo é tido com principal alvo da oposição para vice | Foto: Mila Souza | AG. A TARDE

Preterido em 2022, Zé Ronaldo é tido como 'vice ideal' para compor a chapa como vice, uma vez que é o prefeito e principal nome político da maior cidade do interior baiano, podendo estender sua influência para os demais municípios do estado.

Além de José Ronaldo, Zé Cocá (PP) é o segundo nome na lista de 'prioridades' de Neto. Prefeito de Jequié, o pepista é tem dezenas de gestores nas cidades próximas, o que daria margem para repetir a mesma estratégia pensada, caso a composição tenha Zé Ronaldo.

Zé Cocá, prefeito de Jequié e cotado para vice | Foto: Divulgação

Correm por fora

Sheila Lemos (União Brasil), prefeita de Vitória da Conquista, também tem se colocado à disposição para a missão, caso seja convocada para ser vice. Em entrevistas recentes, a gestora, que está no seu segundo mandato, tem dito estar preparada para renunciar e participar da chapa.

Sheila Lemos também é apontada como opção para vice | Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

"Eu coloquei o meu nome à disposição da Bahia, pra que se for da vontade da população e do entendimento do nosso grupo político, eu estou preparada pra fazer parte dessa chapa. Sabemos que essa decisão vai ser tomada por ACM Neto agora em março", afirmou em entrevista.

Ainda correm por fora políticos como Zito Barbosa (União Brasil), ex-prefeito de Barreiras, Isaac Carvalho, ex-prefeito de Juazeiro, Suzana Ramos (PSDB), também ex-prefeita de Juazeiro, e Rogéria Santos (Republicanos), deputada federal.

Expectativa para anúncios

A expectativa é de que Jerônimo Rodrigues e ACM Neto anunciem seus respectivos escolhidos ainda em março, dentro do prazo estipulado para o lançamento das pré-candidaturas.

Junto com os anúncios, também devem ocorrer o lançamento das chapas, com os nomes para o Senado.

O Portal A TARDE entrou em contato com os nomes citados na matéria, mas não obteve retorno.