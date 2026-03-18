Novo nome do Republicanos, Coronel revela próximos passos e bastidores da filiação

Mais novo nome do Republicanos na Bahia, o senador Angelo Coronel se prepara para iniciar uma agenda de pré-campanha no interior do estado ao lado do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao governo, ACM Neto (União Brasil).

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE nesta quarta-feira, 18, o parlamentar afirmou que aguarda apenas liberação médica para iniciar as viagens. Na semana passada, Coronel passou por uma cirurgia no coração e segue em recuperação.

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“As viagens ao lado de ACM Neto pelo interior da Bahia estão confirmadas. Só não sei se já na próxima semana, porque ainda estou me recuperando da cirurgia. Estou esperando a liberação do médico, que recomendou esse tipo de deslocamento apenas a partir do dia 30”, disse.

Há pouco mais de um mês, Coronel rompeu com o grupo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) após ser preterido na formação da chapa majoritária. O grupo governista deu ao ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), a vaga dele na composição.

Com a mudança, o senador vai disputar a reeleição na chapa de ACM Neto, ao lado do presidente do PL na Bahia, João Roma, que também participará das viagens pelo interior.

Por que Coronel foi para o Republicanos?

Desde que anunciou a saída do PSD, partido da base do governo estadual, Coronel recebeu convites de diferentes siglas, como Podemos e União Brasil.

Segundo ele, a decisão pelo Republicanos começou após um convite do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, feito ao seu filho, o deputado federal Diego Coronel.

As conversas avançaram com o presidente nacional da legenda, Marcos Pereira, e com o presidente estadual do partido, Márcio Marinho, até a definição pela filiação conjunta com os filhos.

Senador Angelo Coronel filiado ao Republicanos | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Próximos passos

Coronel afirmou que a oposição na Bahia tem como prioridade, neste momento, organizar as filiações de pré-candidatos a deputado estadual e federal.

Segundo ele, o trabalho envolve aliados que o acompanhavam no PSD e a direção estadual do Republicanos.

“A partir da próxima semana, vamos iniciar as filiações dos pré-candidatos para completar a nominata do partido. A expectativa é concluir esse processo até o dia 30”, afirmou.

O senador acrescentou que o grupo está atento aos prazos da Justiça Eleitoral para a janela partidária, que se encerra em 3 de abril.