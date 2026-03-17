Angelo Coronel se filia ao Republicanos para disputar Senado
Senador é pré-candidato à reeleição pela oposição
Por Cássio Moreira e Rodrigo Tardio
O senador Angelo Coronel, recém-chegado ao bloco de oposição, se filiou ao Republicanos, em decisão anunciada nesta terça-feira, 17. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE, em conversas com interlocutores e membros da sigla, e anunciada pelo parlamentar em seguida.
Uma das fontes ligadas a Coronel, sob anonimato, confirmou que a filiação ocorreu na manhã desta terça, 17. Além do senador, os filhos Diego Coronel, deputado federal, e Angelo Filho, deputado estadual, também se filiaram ao partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).
Saída conturbada do PSD
Angelo Coronel deixou o PSD, partido que ajudou a fundar na Bahia, ao lado do também senador Otto Alencar, após uuma série de desentendimentos com o até então aliado.
Coronel reivindicou seu espaço na chapa majoritária governista, encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), como candidato à reeleição. O desenho, no entanto, não se consolidou, uma vez que o senador Jaques Wagner (PT), eleito de forma casada com ele em 2018, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), se colocaram como candidatos às duas cadeiras no Congresso Nacional.
Leia Também:
Conversas com o Podemos
Angelo Coronel chegou a conversar com o Podemos nas últimas semanas, em diálogo direto com a presidente nacional da legenda, Renata Abreu (SP), mas o movimento não culminou em um acerto.
O Podemos, hoje na base do governador Jerônimo Rodrigues, deve permanecer no bloco governista, após uma série de compensações que serão anunciadas nos próximos dias.
Configuração da bancada baiana
Com a ida de Angelo Coronel para o Republicanos, que ganha seu primeiro senador baiano, a bancada do estado no Senado fica dividida, momentaneamente, entre três legendas. Veja o quadro de senadores da Bahia:
- Jaques Wagner (PT): 2019/2027
- Angelo Coronel (Republicanos): 2019/2027
- Otto Alencar (PSD): 2023/2031
