Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Angelo Coronel se filia ao Republicanos para disputar Senado

Senador é pré-candidato à reeleição pela oposição

Por Cássio Moreira e Rodrigo Tardio

17/03/2026 - 13:42 h | Atualizada em 17/03/2026 - 15:18

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Senador Angelo Coronel filiado ao Republicanos

O senador Angelo Coronel, recém-chegado ao bloco de oposição, se filiou ao Republicanos, em decisão anunciada nesta terça-feira, 17. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE, em conversas com interlocutores e membros da sigla, e anunciada pelo parlamentar em seguida.

Uma das fontes ligadas a Coronel, sob anonimato, confirmou que a filiação ocorreu na manhã desta terça, 17. Além do senador, os filhos Diego Coronel, deputado federal, e Angelo Filho, deputado estadual, também se filiaram ao partido ligado à Igreja Universal do Reino de Deus (IURD).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Saída conturbada do PSD

Angelo Coronel deixou o PSD, partido que ajudou a fundar na Bahia, ao lado do também senador Otto Alencar, após uuma série de desentendimentos com o até então aliado.

Coronel reivindicou seu espaço na chapa majoritária governista, encabeçada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), como candidato à reeleição. O desenho, no entanto, não se consolidou, uma vez que o senador Jaques Wagner (PT), eleito de forma casada com ele em 2018, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), se colocaram como candidatos às duas cadeiras no Congresso Nacional.

Leia Também:

Podemos ou Republicanos? Saiba qual será o destino da família Coronel
Coronel confirma convite do Podemos; partido vira alvo de disputa
Leo Prates deixa PDT: "Circunstâncias regionais me forçaram"

Conversas com o Podemos

Angelo Coronel chegou a conversar com o Podemos nas últimas semanas, em diálogo direto com a presidente nacional da legenda, Renata Abreu (SP), mas o movimento não culminou em um acerto.

Senador Angelo Coronel se filia ao Republicanos
Senador Angelo Coronel se filia ao Republicanos | Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

O Podemos, hoje na base do governador Jerônimo Rodrigues, deve permanecer no bloco governista, após uma série de compensações que serão anunciadas nos próximos dias.

Configuração da bancada baiana

Com a ida de Angelo Coronel para o Republicanos, que ganha seu primeiro senador baiano, a bancada do estado no Senado fica dividida, momentaneamente, entre três legendas. Veja o quadro de senadores da Bahia:

  • Jaques Wagner (PT): 2019/2027
  • Angelo Coronel (Republicanos): 2019/2027
  • Otto Alencar (PSD): 2023/2031

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel eleições otto alencar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Publicações Relacionadas

A tarde play
Senador Angelo Coronel filiado ao Republicanos
Play

Esquecido pelo Senado, Super MEI ganha sobrevida e avança na Câmara

Senador Angelo Coronel filiado ao Republicanos
Play

Caso Master: prisão de Daniel Vorcaro é mantida após decisão do STF

Senador Angelo Coronel filiado ao Republicanos
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Senador Angelo Coronel filiado ao Republicanos
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

x