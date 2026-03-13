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DECISÃO

Podemos ou Republicanos? Saiba qual será o destino da família Coronel

Senador Angelo Coronel e filhos vem conversando com diversos partidos após anunciar saída do PSD e da base governista

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

13/03/2026 - 13:10 h | Atualizada em 13/03/2026 - 13:30

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Família Coronel durante Cortejo da Lavagem do Bonfim
Família Coronel durante Cortejo da Lavagem do Bonfim -

O senador Angelo Coronel (sem partido) está muito próximo de ser anunciado pelo Republicanos. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 13, pelo portal A TARDE, com interlocutores envolvidos diretamente nas negociações com a família do parlamentar.

A expectativa, agora, é quando será o anúncio da filiação, o que pode ocorrer até a próxima semana. Além dele, devem migrar para a nova sigla os filhos, Angelo Coronel Filho (deputado estadual) e Diego Coronel (deputado federal), além de políticos ligados ao clã.

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Definições

Entre os partidos que marcharão ao lado da oposição nas eleições de outubro, pelo menos dois estavam com conversas mais adiantadas com o senador: o Podemos e o Republicanos.

No primeiro caso, Coronel, em declaração ao portal A TARDE, nesta semana, confirmou ter recebido um convite da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, para ingressar na legenda.

"A partir de hoje eu vou começar a analisar direitinho para ver se até o final da semana que vem, início da semana, a gente tem uma decisão. Mas a gente conversa com o União Brasil, com o Progressistas, com o Republicanos, com o DC [...] Todos os partidos que estão na base de ACM Neto abriram as portas para a gente", afirmou Coronel ao ser procurado novamente pelo portal A TARDE nesta sexta-feira, 13.

senador Angelo Coronel (PSD-BA), em pronunciamento.
senador Angelo Coronel (PSD-BA), em pronunciamento. | Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Portas abertas

O A TARDE procurou políticos do Republicanos para entender qual o cenário das negociações envolvendo o ingresso de Angelo Coronel na sigla.

De acordo com o presidente nacional da legenda, deputado federal Marcos Pereira (SP), as conversas estão avançando. "Ele será muito bem-vindo", afirmou.

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Em cenário local, o deputado estadual Samuel Júnior, que faz parte da executiva do partido, confirmou que há uma "benção" por parte de Pereira para o ingresso de Coronel, mas que ainda não existe nada de concreto sobre as discussões.

"Eu posso garantir que é uma conversa que tem se avançado. Espero que nesses próximos dias ele possa definir, até porque o próprio Coronel falou que ele queria anunciar o partido que iria até o dia 16 de março, até para que possa também tentar trazer outras pessoas para esse mesmo partido para o qual ele irá migrar. Mas ele será muito bem-vindo se vier", disse.

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Tags:

Angelo Coronel eleições 2026 republicanos

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