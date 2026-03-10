Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Coronel confirma convite do Podemos; partido vira alvo de disputa

Senador deixou base governista por falta de espaço em chapa

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

10/03/2026 - 15:30 h | Atualizada em 10/03/2026 - 15:55

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Coronel recebe convite do Podemos
Coronel recebe convite do Podemos -

O senador Angelo Coronel, que está prestes a sair do PSD para tentar a reeleição em outubro, negocia sua filiação ao Podemos, hoje no arco de aliança governista. A informação foi confirmada por interlocutores de ACM Neto (União Brasil), pré-candidato ao governo da Bahia pelo bloco de oposição.

Uma fonte, sob anonimato, afirmou que as conversas para atrair o Podemos para a oposição, que ocorrem com o diretório nacional, passam por Coronel. Ao Portal A TARDE, o senador confirmou o convite para assumir o partido na Bahia, mas pontuou que as negociações estão apenas no campo do diálogo, sem martelo batido.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ivana Bastos minimiza possível crise com MDB por vice: "Tudo se ajusta"
Augusto Lima se irrita com desprezo dado pelo PT
Policiais envolvidos em mortes terão apoio psicológico obrigatório

"Não tem nada decidido, estamos em conversas [...] O Podemos nos convidou, como outros partidos também", destacou o senador.

Governo e oposição disputam partido

Nos últimos dias, o Podemos, ainda base do governo Jerônimo Rodrigues (PT), passou a ser disputado pelo Palácio de Ondina e oposição. Nos bastidores, foram cogitados nomes de 'peso' para segurar a legenda na ala governista.

Ao Portal A TARDE, a deputada federal Elisângela (PT), um dos nomes cotados na bolsa de apostas para fortalecer o partido na base do governo, negou a possiblidade de integrar os quadros da sigla.

"Nunca houve essa possibilidade", disparou a deputada, que também já teve seu nome ligado ao Psol e ao PSD.

O Podemos tinha apenas um deputado federal, Raimundo da Costa, que aproveitou a abertura da janela partidária para se filiar ao PSD. Do lado de oposição, a ideia é que o Podemos se torne a 'casa' da família Coronel, com as chegadas de Angelo Filho, deputado estadual, e Diego Coronel, deputado federal, abrigando também parlamentares e prefeitos próximos ao clã.

O Portal A TARDE tentou contato com a presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel eleições Podemos Senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Coronel recebe convite do Podemos
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Coronel recebe convite do Podemos
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Coronel recebe convite do Podemos
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Coronel recebe convite do Podemos
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x