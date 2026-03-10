Augusto Lima se irrita com desprezo dado pelo PT

Siga o A TARDE no Google

Empresário baiano Augusto Lima - Foto: Paulo Mocofaya | Agência ALBA

O empresário baiano Augusto Lima, que responde em liberdade a processo no âmbito da Operação Compliance Zero — o Banco Master como um dos alvos —, tem se queixado do tratamento dado pelos caciques petistas.

Nos bastidores, declarações proferidas pelos membros da alta cúpula da sigla têm irritado o empresário, um dos principais sócios do banqueiro Daniel Vorcaro — preso pela segunda vez na última quarta-feira, 4.

Pessoas próximas a ele, de acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, revelam incômodo do executivo quando tem sido citado em entrevistas, de forma indireta, por alguns aliados, como “aquele cara”.

Entenda a relação do empresário com o PT

O empresário se aproximou do PT da Bahia quando adquiriu a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal).

À época, a compra incluiu a rede de supermercados Cesta do Povo e o cartão de pagamentos Credcesta.

No estado, ele tem relação com políticos tanto da esquerda quanto da direita.