POLÍTICA
Augusto Lima se irrita com desprezo dado pelo PT
Empresário baiano Augusto Lima responde em liberdade a processo no âmbito da Operação Compliance Zero
Por Yuri Abreu
Siga o A TARDE no Google
O empresário baiano Augusto Lima, que responde em liberdade a processo no âmbito da Operação Compliance Zero — o Banco Master como um dos alvos —, tem se queixado do tratamento dado pelos caciques petistas.
Nos bastidores, declarações proferidas pelos membros da alta cúpula da sigla têm irritado o empresário, um dos principais sócios do banqueiro Daniel Vorcaro — preso pela segunda vez na última quarta-feira, 4.
Pessoas próximas a ele, de acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, revelam incômodo do executivo quando tem sido citado em entrevistas, de forma indireta, por alguns aliados, como “aquele cara”.
Leia Também:
Entenda a relação do empresário com o PT
O empresário se aproximou do PT da Bahia quando adquiriu a Empresa Baiana de Alimentos (Ebal).
À época, a compra incluiu a rede de supermercados Cesta do Povo e o cartão de pagamentos Credcesta.
No estado, ele tem relação com políticos tanto da esquerda quanto da direita.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes