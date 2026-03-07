Festa de Vorcaro teve Coldplay e hotel de série; veja custo milionário

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master - Foto: Reprodução

Uma festa privada organizada pelo banqueiro Daniel Vorcaro em Taormina, na Sicília, em setembro de 2023, teve custo estimado de R$ 222 milhões (US$ 42.4 milhões), considerando valores atuais.

As informações são do g1, que teve acesso a uma planilha detalhando os gastos do evento, incluindo cachês de artistas internacionais, hospedagem em hotéis de luxo e estrutura de produção para apresentações musicais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Daniel Vorcaro voltou a ser preso na última quarta-feira, 4, em São Paulo, na terceira fase Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo fraudes financeiras do Banco Master. Nesta sexta-feira, 6, ele foi transferido para penitenciária federal de Brasília.

O evento, realizado entre 6 e 10 de setembro de 2023, contou com shows de artistas de renome mundial como Coldplay, Andrea Bocelli, Michael Bublé, David Guetta, Seal e Black Coffee, além de outras atrações e performances ao longo dos cinco dias de festa na Itália.

Entre as atrações, a apresentação mais cara foi da banda Coldplay, que custou R$ 59,7 milhões (US$ 11,4 milhões). O cantor Michael Bublé recebeu R$ 10,5 milhões (US$ 2 milhões), enquanto a banda The Strokes teve cachê de R$ 10 milhões (US$ 1,9 milhão). Já o tenor italiano Andrea Bocelli recebeu R$ 5,1 milhões (US$ 981 mil).

Também se apresentaram Seal e o DJ David Guetta, cada um com cachê de R$ 4,9 milhões (US$ 937 mil). A programação incluiu ainda o DJ sul-africano Black Coffee, ao custo de R$ 1,9 milhão (US$ 362 mil), o duo eletrônico Sofi Tukker, por R$ 1,3 milhão (US$ 240 mil), o DJ francês Martin Solveig, com cachê de R$ 633 mil (US$ 120 mil), e o brasileiro DJ Kung, custando R$ 610 mil (US$ 116 mil).

As festas ocorreram em alguns dos cenários mais emblemáticos da cidade italiana, com parte da programação no histórico Teatro Greco de Taormina e no Castello degli Schiavi. Os convidados ainda tinham à disposição sete helicópteros durante as festas.

Hotel de série

Segundo a planilha, as reservas de hospedagem chegaram a R$ 19,9 milhões (US$ 3,8 milhões). Vorcaro fechou para seus convidados alguns dos hotéis mais luxuosos de Taormina para acomodar convidados, artistas e equipe.

O Four Seasons San Domenico Palace custou R$ 9,3 milhões (US$ 1,77 milhão), enquanto o Belmond Villa Sant’Andrea saiu por R$ 5,3 milhões (US$ 1 milhão) e o Belmond Grand Hotel Timeo, por R$ 5,4 milhões (US$ 1,03 milhão).

O San Domenico Palace ganhou notoriedade internacional por ter sido cenário da segunda temporada da série The White Lotus. A maior parte do orçamento, no entanto, foi destinada à produção e montagem da estrutura dos shows, o que consumiu R$ 76,5 milhões (US$ 14,6 milhões).

A organização e o planejamento, conduzidos por uma agência internacional de eventos, custaram R$ 2 milhões (US$ 385 mil), enquanto inspeções técnicas e planejamento prévio somaram cerca de R$ 970 mil (US$ 184 mil).

A planilha também detalha os custos para a locação de dois dos locais históricos mais conhecidos de Taormina: o Teatro Greco de Taormina, anfiteatro construído na Antiguidade, que custou R$ 3,3 milhões (US$ 630 mil), e o Castello degli Schiavi, palácio histórico do século XVIII que ficou mundialmente conhecido por ter sido cenário de cenas do filme O Poderoso Chefão, reservado por R$ 2,4 milhões (US$ 460 mil).

A hospedagem de parte do staff custou R$ 786 mil (US$ 150 mil), enquanto serviços de hospitalidade — incluindo tramaporte, recepção de convidados e suporte operacional — somaram R$ 2,1 milhões (US$ 402 mil).

O documento também aponta diárias de equipe de R$ 45 mil (US$ 8,5 mil) e despesas adicionais com transfers e deslocamentos locais.

Outro item do orçamento aponta o custo de R$ 9,5 milhões (US$ 1,8 milhão) para cobrir atrações musicais extras, custos técnicos ligados a essas apresentações ao longo dos cinco dias de programação.