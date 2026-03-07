Defesa de Vorcaro pede dados completos de perícia ao STF

Daniel Vorcaro segue presp - Foto: Reprodução | Redes sociais

Os advogados de defesa do banqueiro Daniel Vorcaro entraram com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) neste sábado, 7. Os profissionais pediram acesso integral aos elementos técnicos das perícias realizadas nos aparelhos eletrônicos do rapaz, que foram apreendidos na Operação Compliance Zero.

De acordo com a defesa, o pedido foi realizado antes mesmo da prisão do réu, em fevereiro de 2026. Entretanto, a solicitação ganhou mais força após a divulgação na mídia de algumas informações contidas nos aparelhos.

Dentre os pedidos dos advogados estão o acesso pleno aos dados brutos extraídos dos dispositivos, às imagens forenses completas, aos laudos periciais, aos registros técnicos de extração e aos códigos de verificação que asseguram a integridade das evidências.

“O objetivo é permitir a análise independente por assistente técnico da defesa, conforme previsto na legislação processual, garantindo que a prova digital seja examinada com transparência, integridade e respeito ao devido processo legal, inclusive para avaliar a licitude dos procedimentos utilizados na obtenção dessas provas”, justificou a equipe.

Entenda o caso:

Fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro está sendo investigado pela possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa.

Ele foi detido em nova fase da Operação Compliance Zero, com investigações que contaram com o apoio do Banco Central e ocasionaram em quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

A primeira prisão de Daniel Vorcaro aconteceu no dia 18 de novembro de 2025, durante a primeira fase da operação. Na época, a ação mirou um esquema de emissão de títulos de crédito falsos por instituições que fazem parte do Sistema Financeiro Nacional.