STF prevê nova crise com Moraes após tentativa de defesa

Membros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a nota publicada pelo ministro Alexandre de Moraes, após a divulgação de supostas trocas de mensagens entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, não encerra a suspeita de uma possível relação entre os dois.

Segundo informações do canal CNN Brasil, alguns magistrados afirmaram, sob anonimato, que Moraes não conseguiu afastar as suspeitas de um contato entre eles no dia da prisão do empresário, no final de 2025.

Um dos ministros teria dito que a "emenda saiu pior que o soneto", destacando que a tentativa de 'fugir' da crise, sem maiores explicações, pode prejudicar ainda mais a credibilidade do magistrado da Corte.

O que diz a nota?

Alexandre de Moraes divulgou uma nota, nesta sexta-feira, 6, em que se defende das acusações de ter conversado com Vorcaro no dia da sua prisão. No texto, o ministro do STF afirmou que a possibilidade foi descartada por meio de uma "análise técnica".

"Análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos", afirmou Moraes em nota.

A esposa de Alexandre de Moraes, Viviane de Moraes, teria fechado um contrato de três anos com o Banco Master, que pertence a Vorcaro, no valor de R$ 129 milhões. O acordo, no entanto, foi quebrado com a liquidação da instituição financeira.