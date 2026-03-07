Menu
POLÍTICA

Lula mira eleitorado feminino e faz importante pronunciamento

Presidente é pré-candidato à reeleição em outubro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

07/03/2026 - 10:35 h

Lula ao lado da primeira-dama Janja
Lula ao lado da primeira-dama Janja

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um novo aceno eleitorado feminino, neste sábado, 7. O petista usará a cadeia nacional de rádio e televisão para fazer um pronunciamento voltado para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, 8.

O chamamento para exibição do pronunciamento, que terá cerca de seis minutos, foi publicado pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), na sexta, 6. O discurso que será exibido já foi gravado com o auxílio do baiano Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, pouco mais de 81 milhões de eleitoras. Esse será o primeiro pronunciamento de Lula por conta do Dia Internacional da Mulher no seu terceiro mandato presidencial.

Leia Também:

PT diz que polêmica sobre federação com PSOL é “desnecessária”
Geraldo Alckmin confirma desembarque do governo Lula
Janela partidária começa nesta quinta-feira; conheça regras

Nos últimos meses, Lula também tem abraçado as campanhas de conscientização e combate aos casos de feminicídio do país, chegando a pedir publicamente que os homens agressores não votem nele em uma eventual tentativa de reeleição.

Candidatos a presidente

Lula é um dos pré-candidatos a presidente nas eleições de outubro. Além do petista, que deve tentar a reeleição, outros nomes já se colocaram à disposição para a disputa.

Lista de pré-candidatos a presidente:

  • Lula (PT)
  • Flávio Bolsonaro (PL)
  • Ronaldo Caiado (PSD)
  • Eduardo Leite (PSD)
  • Ratinho Júnior (PSD)
  • Samara Martins (UP)
  • Hertz Dias (PSTU)
  • Aldo Rebelo (DC)
  • Renan Santos (Missão)

Tags:

dia internacional da mulher eleições janja Lula

