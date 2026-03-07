Lula mira eleitorado feminino e faz importante pronunciamento

Lula ao lado da primeira-dama Janja - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um novo aceno eleitorado feminino, neste sábado, 7. O petista usará a cadeia nacional de rádio e televisão para fazer um pronunciamento voltado para o Dia Internacional da Mulher, celebrado no domingo, 8.

O chamamento para exibição do pronunciamento, que terá cerca de seis minutos, foi publicado pela Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), na sexta, 6. O discurso que será exibido já foi gravado com o auxílio do baiano Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Atualmente, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as mulheres representam 52% do eleitorado brasileiro, pouco mais de 81 milhões de eleitoras. Esse será o primeiro pronunciamento de Lula por conta do Dia Internacional da Mulher no seu terceiro mandato presidencial.

Nos últimos meses, Lula também tem abraçado as campanhas de conscientização e combate aos casos de feminicídio do país, chegando a pedir publicamente que os homens agressores não votem nele em uma eventual tentativa de reeleição.

Lula é um dos pré-candidatos a presidente nas eleições de outubro. Além do petista, que deve tentar a reeleição, outros nomes já se colocaram à disposição para a disputa.

