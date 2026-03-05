Menu
POLÍTICA

Geraldo Alckmin confirma desembarque do governo Lula

Anúncio do vice-presidente ocorreu nesta quinta, 5

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

05/03/2026 - 18:52 h

Geraldo Alckmin vai deixar cargo no final de abril
Geraldo Alckmin vai deixar cargo no final de abril

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou, nesta quinta-feira, 5, o seu desembarque do primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A saída deve ocorrer no dia 4 de abril, fim do prazo de desincompatibilização para concorrer às eleições de outubro.

Alckmin, que permanecerá exercendo o posto de vice-presidente, deixará o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, como prevê a legislação eleitoral, mas não confirmou qual será seu futuro político.

"Vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério", explicou à imprensa.

Impasse sobre futuro

Eleito em 2022 com o presidente Lula, Alckmin ainda não sabe qual será seu futuro político nos próximos meses. Defendido pelo PSB, seu partido, para continuar como vice do petista, o político também é visto como o 'nome ideal' por membros do governo para disputar as eleições em São Paulo, tentando voltar ao cargo de governador, ocupado por ele em quatro ocasiões.

Janela partidária começa nesta quinta-feira; conheça regras
Violência contra mulher: como Lula e Flávio Bolsonaro adotam tema como bandeira eleitoral
Tebet mira PSDB e tucanos devem apoiar Haddad

Outra opção ventilada para Alckmin é concorrer a uma das duas cadeiras em jogo para o Senado em São Paulo, único cargo nunca ocupado pelo político, que já esteve como presidente em exercício durante as agendas de Lula no exterior.

Além de Alckmin, outros nomes despontam para ocupar a vaga de vice de Lula, incluindo os ministros Camilo Santana (PT), da Educação, Fernando Haddad (PT), da Fazenda, e Renan Filho (MDB), do Transporte.

x