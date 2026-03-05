POLÍTICA
Geraldo Alckmin confirma desembarque do governo Lula
Anúncio do vice-presidente ocorreu nesta quinta, 5
Por Cássio Moreira
Siga o A TARDE no Google
O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) confirmou, nesta quinta-feira, 5, o seu desembarque do primeiro escalão do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A saída deve ocorrer no dia 4 de abril, fim do prazo de desincompatibilização para concorrer às eleições de outubro.
Alckmin, que permanecerá exercendo o posto de vice-presidente, deixará o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, como prevê a legislação eleitoral, mas não confirmou qual será seu futuro político.
"Vice-presidência não tem desincompatibilização, só o ministério", explicou à imprensa.
Impasse sobre futuro
Eleito em 2022 com o presidente Lula, Alckmin ainda não sabe qual será seu futuro político nos próximos meses. Defendido pelo PSB, seu partido, para continuar como vice do petista, o político também é visto como o 'nome ideal' por membros do governo para disputar as eleições em São Paulo, tentando voltar ao cargo de governador, ocupado por ele em quatro ocasiões.
Leia Também:
Outra opção ventilada para Alckmin é concorrer a uma das duas cadeiras em jogo para o Senado em São Paulo, único cargo nunca ocupado pelo político, que já esteve como presidente em exercício durante as agendas de Lula no exterior.
Além de Alckmin, outros nomes despontam para ocupar a vaga de vice de Lula, incluindo os ministros Camilo Santana (PT), da Educação, Fernando Haddad (PT), da Fazenda, e Renan Filho (MDB), do Transporte.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes