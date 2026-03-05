ELEIÇÕES 2026
Janela partidária começa nesta quinta-feira; conheça regras
Mudanças estão restritas a determinados grupos
Por Redação
Um dos processos mais importantes do período eleitoral, a janela partidária começa oficialmente nesta quinta-feira, 5. A partir de agora, os políticos que querem trocar de partido têm 30 dias para fazê-lo, sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.
O prazo termina no dia 3 de abril, data limite para que as novas filiações sejam consolidadas visando o pleito de outubro. A medida é permitida a ocupantes de cargos eletivos, como deputados federais, estaduais e distritais trocarem de legenda.
Como funciona a regra?
Diferente dos cargos majoritários — como Governador ou Presidente —, as vagas no Legislativo pertencem ao partido e não ao indivíduo. Isso ocorre devido ao sistema proporcional, onde o cálculo de cadeiras leva em conta a votação total da legenda.
A janela é a única exceção legal que permite a migração por conveniência política. Fora desse período, o parlamentar só pode sair da sigla em casos muito específicos, como:
- Mudança substancial do programa partidário.
- Grave discriminação política pessoal.
- Anuência do partido (em casos restritos).
Quem pode e quem não pode trocar agora?
A janela atual é voltada exclusivamente para quem está no último ano de mandato e pretende concorrer à reeleição ou a novos cargos em outubro:
- Podem trocar: Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
- Não podem (pela janela): Vereadores (que estão no meio do mandato e só terão janela própria em 2028) e Senadores (eleitos pelo sistema majoritário, o que permite a troca a qualquer momento, embora a fidelidade partidária seja um tema de debate jurídico constante).
Datas decisivas no calendário eleitoral
O fechamento da janela em 3 de abril coincide com o prazo de seis meses antes da eleição, período em que todo candidato precisa estar com a filiação partidária e o domicílio eleitoral regularizados.
Confira as datas até a realização do segundo turno em todo o país (se houver):
- 5 de março - Início da Janela Partidária.
- 3 de abril - Fim da Janela Partidária.
- 4 de abril - Prazo final para filiação partidária de quem vai concorrer em 2026.
- 4 de outubro - 1º Turno das Eleições 2026.
- 25 de outubro - 2º Turno (onde houver).
As trocas realizadas até o início de abril alteram o tamanho das bancadas no Congresso e nas Assembleias, o que impacta diretamente na distribuição do Fundo Partidário, no tempo de propaganda no rádio e na TV, e no peso das negociações para as coligações majoritárias.
