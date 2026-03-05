Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Janela partidária começa nesta quinta-feira; conheça regras

Mudanças estão restritas a determinados grupos

Redação

Por Redação

05/03/2026 - 11:57 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Abertura da janela partidária representa movimento importante nas eleições
Abertura da janela partidária representa movimento importante nas eleições -

Um dos processos mais importantes do período eleitoral, a janela partidária começa oficialmente nesta quinta-feira, 5. A partir de agora, os políticos que querem trocar de partido têm 30 dias para fazê-lo, sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária.

O prazo termina no dia 3 de abril, data limite para que as novas filiações sejam consolidadas visando o pleito de outubro. A medida é permitida a ocupantes de cargos eletivos, como deputados federais, estaduais e distritais trocarem de legenda.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Como funciona a regra?

Diferente dos cargos majoritários — como Governador ou Presidente —, as vagas no Legislativo pertencem ao partido e não ao indivíduo. Isso ocorre devido ao sistema proporcional, onde o cálculo de cadeiras leva em conta a votação total da legenda.

A janela é a única exceção legal que permite a migração por conveniência política. Fora desse período, o parlamentar só pode sair da sigla em casos muito específicos, como:

  • Mudança substancial do programa partidário.
  • Grave discriminação política pessoal.
  • Anuência do partido (em casos restritos).

Leia Também:

Autor de livro que inspirou Tropa de Elite pode concorrer ao Senado
Tebet mira PSDB e tucanos devem apoiar Haddad
Indefinições sobre vice agitam corrida eleitoral na Bahia; entenda

Quem pode e quem não pode trocar agora?

A janela atual é voltada exclusivamente para quem está no último ano de mandato e pretende concorrer à reeleição ou a novos cargos em outubro:

  • Podem trocar: Deputados Federais, Estaduais e Distritais.
  • Não podem (pela janela): Vereadores (que estão no meio do mandato e só terão janela própria em 2028) e Senadores (eleitos pelo sistema majoritário, o que permite a troca a qualquer momento, embora a fidelidade partidária seja um tema de debate jurídico constante).

Datas decisivas no calendário eleitoral

O fechamento da janela em 3 de abril coincide com o prazo de seis meses antes da eleição, período em que todo candidato precisa estar com a filiação partidária e o domicílio eleitoral regularizados.

Confira as datas até a realização do segundo turno em todo o país (se houver):

  • 5 de março - Início da Janela Partidária.
  • 3 de abril - Fim da Janela Partidária.
  • 4 de abril - Prazo final para filiação partidária de quem vai concorrer em 2026.
  • 4 de outubro - 1º Turno das Eleições 2026.
  • 25 de outubro - 2º Turno (onde houver).

As trocas realizadas até o início de abril alteram o tamanho das bancadas no Congresso e nas Assembleias, o que impacta diretamente na distribuição do Fundo Partidário, no tempo de propaganda no rádio e na TV, e no peso das negociações para as coligações majoritárias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 janela partidária TSE

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Abertura da janela partidária representa movimento importante nas eleições
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Abertura da janela partidária representa movimento importante nas eleições
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Abertura da janela partidária representa movimento importante nas eleições
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Abertura da janela partidária representa movimento importante nas eleições
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x