AGORA O BICHO VAI PEGAR?
Autor de livro que inspirou Tropa de Elite pode concorrer ao Senado
Partido Novo espera concretizar filiação até a próxima semana; conversas estão "avançadas"
Por Yuri Abreu
O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rodrigo Pimentel, pode ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Coautor do livro Elite da Tropa, que inspirou a série de filmes "Tropa de Elite", Pimentel atualmente é palestrante e consultor na área de Segurança Pública.
A investida para o ingresso de Pimentel na política vem do partido Novo. Conforme o colunista Guilherme Amado, do PlatôBR, fontes próximas às negociações afirmaram que a filiação dele à legenda deve ser concretizada até a próxima semana. Lideranças da sigla afirmam que as conversas, neste sentido, estão "avançadas".
Candidatura negada
Procurada, a assessoria de Rodrigo Pimentel confirmou que ele vem conversando com partidos políticos, mas negou que ele será candidato em outubro.
“O Rodrigo é palestrante, quer continuar fazendo as palestras, tanto motivacionais quanto sobre a dinâmica do crime no Brasil e domínio territorial”, afirmou a assessoria.
A equipe do ex-capitão do Bope também disse que ele lançará um projeto nas redes sociais que “vai parecer que é algo político, mas é um projeto privado”.
