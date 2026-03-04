Menu
HOME > ELEIÇÕES
AGORA O BICHO VAI PEGAR?

Autor de livro que inspirou Tropa de Elite pode concorrer ao Senado

Partido Novo espera concretizar filiação até a próxima semana; conversas estão "avançadas"

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

04/03/2026 - 8:35 h

Rodrigo Pimentel é ex-capitão do Bope e coautor do livro Elite da Tropa
Rodrigo Pimentel é ex-capitão do Bope e coautor do livro Elite da Tropa

O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rodrigo Pimentel, pode ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Coautor do livro Elite da Tropa, que inspirou a série de filmes "Tropa de Elite", Pimentel atualmente é palestrante e consultor na área de Segurança Pública.

A investida para o ingresso de Pimentel na política vem do partido Novo. Conforme o colunista Guilherme Amado, do PlatôBR, fontes próximas às negociações afirmaram que a filiação dele à legenda deve ser concretizada até a próxima semana. Lideranças da sigla afirmam que as conversas, neste sentido, estão "avançadas".

Leia Também:

Indefinições sobre vice agitam corrida eleitoral na Bahia; entenda
PCdoB quer vaga na chapa de Wagner e Rui Costa e indica nome
Por que o PSOL da Bahia resiste à federação com o PT
Lula pode definir estratégia eleitoral em SP após reunião

Candidatura negada

Procurada, a assessoria de Rodrigo Pimentel confirmou que ele vem conversando com partidos políticos, mas negou que ele será candidato em outubro.

Rodrigo Pimentel é ex-capitão do Bope e coautor do livro Elite da Tropa
Rodrigo Pimentel é ex-capitão do Bope e coautor do livro Elite da Tropa | Foto: Divulgação/Rodrigo Pimentel Palestras

“O Rodrigo é palestrante, quer continuar fazendo as palestras, tanto motivacionais quanto sobre a dinâmica do crime no Brasil e domínio territorial”, afirmou a assessoria.

A equipe do ex-capitão do Bope também disse que ele lançará um projeto nas redes sociais que “vai parecer que é algo político, mas é um projeto privado”.

Tags:

eleições Rodrigo Pimentel Senado Tropa de Elite

x