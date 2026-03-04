Autor de livro que inspirou Tropa de Elite pode concorrer ao Senado

Siga o A TARDE no Google

AGORA O BICHO VAI PEGAR?

Rodrigo Pimentel é ex-capitão do Bope e coautor do livro Elite da Tropa - Foto: Divulgação/Rodrigo Pimentel Palestras

O ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rodrigo Pimentel, pode ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Coautor do livro Elite da Tropa, que inspirou a série de filmes "Tropa de Elite", Pimentel atualmente é palestrante e consultor na área de Segurança Pública.

A investida para o ingresso de Pimentel na política vem do partido Novo. Conforme o colunista Guilherme Amado, do PlatôBR, fontes próximas às negociações afirmaram que a filiação dele à legenda deve ser concretizada até a próxima semana. Lideranças da sigla afirmam que as conversas, neste sentido, estão "avançadas".

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Candidatura negada

Procurada, a assessoria de Rodrigo Pimentel confirmou que ele vem conversando com partidos políticos, mas negou que ele será candidato em outubro.

Rodrigo Pimentel é ex-capitão do Bope e coautor do livro Elite da Tropa | Foto: Divulgação/Rodrigo Pimentel Palestras

“O Rodrigo é palestrante, quer continuar fazendo as palestras, tanto motivacionais quanto sobre a dinâmica do crime no Brasil e domínio territorial”, afirmou a assessoria.

A equipe do ex-capitão do Bope também disse que ele lançará um projeto nas redes sociais que “vai parecer que é algo político, mas é um projeto privado”.