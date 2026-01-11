Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Sidônio Palmeira prepara despedida da Secom; saiba o motivo

Chefe da Secom avalia sair do governo em prazo diferente dos demais colegas

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

11/01/2026 - 12:23 h
Sidônio Palmeira é chefe da Secom do governo Lula (PT)
Sidônio Palmeira é chefe da Secom do governo Lula (PT) -

O baiano Sidônio Palmeira, chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Lula (PT) pode deixar a gestão federal — ele assumiu o cargo em janeiro de 2025.

O movimento deve ocorrer, segundo a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, em junho, diferente de parte dos ministros do governo, que devem sair em abril para disputar cargos eletivos — na Bahia, um dos exemplos é o de Rui Costa (Casa Civil), que vai concorrer ao Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Sidônio rebate Alcolumbre e nega interferência do governo no Senado
ABAP-BA recebe Sidônio Palmeira para debater comunicação e publicidade
Sidônio articulou troca de ministra das Mulheres e enfraqueceu Janja

No caso específico do publicitário baiano, avaliação é a de que saída de Sidônio não teria tanto impacto, pois ocorreria em um momento no qual o foco estaria voltado majoritariamente para as eleições.

A aliados, ele tem dito que não gostaria de deixar o ministério antes de junho, pois ainda precisa cumprir funções e tarefas à frente da pasta.

Para onde iria Sidônio?

O chefe da Secom sairia da função para comandar a campanha de reeleição de Lula.

Sidônio rebate Alcolumbre e nega interferência do governo no Senado

Em dezembro, Sidônio afirmou que o governo não tem intenção de burlar nenhuma prerrogativa do Senado.

A fala veio no contexto de uma crítica do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), referente a demora do governo em enviar a mensagem ao Congresso com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não tem nenhuma intenção do Executivo de burlar qualquer coisa nesse sentido", disse o ministro a jornalistas nesta terça-feira, 2. A declaração de Sidônio ocorreu minutos depois de Alcolumbre anunciar o adiamento da sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que estava prevista para o dia 10 de dezembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Lula Secom Sidônio Palmeira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sidônio Palmeira é chefe da Secom do governo Lula (PT)
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Sidônio Palmeira é chefe da Secom do governo Lula (PT)
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

Sidônio Palmeira é chefe da Secom do governo Lula (PT)
Play

8 de janeiro: Jerônimo Rodrigues surge ao lado de Lula no Planalto

Sidônio Palmeira é chefe da Secom do governo Lula (PT)
Play

Hilton Coelho queima bandeira dos EUA em protesto; assista

x