Sidônio Palmeira prepara despedida da Secom; saiba o motivo

Sidônio Palmeira é chefe da Secom do governo Lula (PT) - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O baiano Sidônio Palmeira, chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Lula (PT) pode deixar a gestão federal — ele assumiu o cargo em janeiro de 2025.

O movimento deve ocorrer, segundo a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, em junho, diferente de parte dos ministros do governo, que devem sair em abril para disputar cargos eletivos — na Bahia, um dos exemplos é o de Rui Costa (Casa Civil), que vai concorrer ao Senado.

No caso específico do publicitário baiano, avaliação é a de que saída de Sidônio não teria tanto impacto, pois ocorreria em um momento no qual o foco estaria voltado majoritariamente para as eleições.

A aliados, ele tem dito que não gostaria de deixar o ministério antes de junho, pois ainda precisa cumprir funções e tarefas à frente da pasta.

Para onde iria Sidônio?

O chefe da Secom sairia da função para comandar a campanha de reeleição de Lula.

Sidônio rebate Alcolumbre e nega interferência do governo no Senado

Em dezembro, Sidônio afirmou que o governo não tem intenção de burlar nenhuma prerrogativa do Senado.

A fala veio no contexto de uma crítica do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), referente a demora do governo em enviar a mensagem ao Congresso com a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

"Não tem nenhuma intenção do Executivo de burlar qualquer coisa nesse sentido", disse o ministro a jornalistas nesta terça-feira, 2. A declaração de Sidônio ocorreu minutos depois de Alcolumbre anunciar o adiamento da sabatina de Jorge Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que estava prevista para o dia 10 de dezembro.

