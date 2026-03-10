ELEIÇÕES 2026
Ivana Bastos minimiza possível crise com MDB por vice: "Tudo se ajusta"
Presidente da Alba comentou as polêmicas em torno da formação da chapa governista
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), minimizou uma possível crise com o MDB em meio às discussões em torno de quem será o vice na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia, nas eleições de outubro.
O debate em torno do posto ganhou novos contornos na segunda-feira, 9, após o chefe do Executivo estadual afirmar que abriu conversas com o PSD de Otto Alencar para que a legenda ocupe um espaço na chapa. A possibilidade, inclusive, tem gerado reações no ninho emedebista.
Nomes avaliados
Nos bastidores, entre as opções colocadas à mesa estariam as dos deputados:
- Alex da Piatã;
- Cláudia Oliveira;
- e a da própria Ivana Bastos.
No entanto, Ivana já teria declinado da possibilidade com o objetivo de se manter, por mais um mandato, como chefe do Legislativo baiano.
Construção da chapa: Ivana Bastos elogia condução de Jerônimo
Durante um café da manhã com jornalistas na Alba, a presidente da Casa elogiou a capacidade de condução do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no processo de construção da chapa e afirmou ser "normal" o estresse entre os partidos para essa composição.
"O governador Jerônimo está sabendo conduzir esse processo, assim como todo o nosso grupo político. Nós estamos recebendo apoio. Eu acredito muito nessa condução, onde tudo se encaixa, tudo se ajusta", disse Ivana.
"Todo início de composição de chapa tem esse estresse. É um partido, é um grupo. Todo mundo quer estar presente. É um governo em que se discute. Muitos querem estar na chapa porque é um governo de sucesso. É um governo que tem perspectivas muito grandes de vitória", concluiu.
