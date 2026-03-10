Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Ivana Bastos minimiza possível crise com MDB por vice: "Tudo se ajusta"

Presidente da Alba comentou as polêmicas em torno da formação da chapa governista

Ane Catarine e Yuri Abreu

Por Ane Catarine e Yuri Abreu

10/03/2026 - 11:07 h | Atualizada em 10/03/2026 - 11:34

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD)
Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD) -

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), minimizou uma possível crise com o MDB em meio às discussões em torno de quem será o vice na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia, nas eleições de outubro.

O debate em torno do posto ganhou novos contornos na segunda-feira, 9, após o chefe do Executivo estadual afirmar que abriu conversas com o PSD de Otto Alencar para que a legenda ocupe um espaço na chapa. A possibilidade, inclusive, tem gerado reações no ninho emedebista.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Nomes avaliados

Nos bastidores, entre as opções colocadas à mesa estariam as dos deputados:

  • Alex da Piatã;
  • Cláudia Oliveira;
  • e a da própria Ivana Bastos.

No entanto, Ivana já teria declinado da possibilidade com o objetivo de se manter, por mais um mandato, como chefe do Legislativo baiano.

Construção da chapa: Ivana Bastos elogia condução de Jerônimo

Durante um café da manhã com jornalistas na Alba, a presidente da Casa elogiou a capacidade de condução do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no processo de construção da chapa e afirmou ser "normal" o estresse entre os partidos para essa composição.

"O governador Jerônimo está sabendo conduzir esse processo, assim como todo o nosso grupo político. Nós estamos recebendo apoio. Eu acredito muito nessa condução, onde tudo se encaixa, tudo se ajusta", disse Ivana.

"Todo início de composição de chapa tem esse estresse. É um partido, é um grupo. Todo mundo quer estar presente. É um governo em que se discute. Muitos querem estar na chapa porque é um governo de sucesso. É um governo que tem perspectivas muito grandes de vitória", concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições 2026 Ivana Bastos Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD)
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD)
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD)
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD)
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

x