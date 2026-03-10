Ivana Bastos minimiza possível crise com MDB por vice: "Tudo se ajusta"

Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD) - Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

A presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Ivana Bastos (PSD), minimizou uma possível crise com o MDB em meio às discussões em torno de quem será o vice na chapa encabeçada por Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia, nas eleições de outubro.

O debate em torno do posto ganhou novos contornos na segunda-feira, 9, após o chefe do Executivo estadual afirmar que abriu conversas com o PSD de Otto Alencar para que a legenda ocupe um espaço na chapa. A possibilidade, inclusive, tem gerado reações no ninho emedebista.

Nomes avaliados

Nos bastidores, entre as opções colocadas à mesa estariam as dos deputados:

Alex da Piatã;

Cláudia Oliveira;

e a da própria Ivana Bastos.

No entanto, Ivana já teria declinado da possibilidade com o objetivo de se manter, por mais um mandato, como chefe do Legislativo baiano.

Construção da chapa: Ivana Bastos elogia condução de Jerônimo

Durante um café da manhã com jornalistas na Alba, a presidente da Casa elogiou a capacidade de condução do governador Jerônimo Rodrigues (PT) no processo de construção da chapa e afirmou ser "normal" o estresse entre os partidos para essa composição.

"O governador Jerônimo está sabendo conduzir esse processo, assim como todo o nosso grupo político. Nós estamos recebendo apoio. Eu acredito muito nessa condução, onde tudo se encaixa, tudo se ajusta", disse Ivana.

"Todo início de composição de chapa tem esse estresse. É um partido, é um grupo. Todo mundo quer estar presente. É um governo em que se discute. Muitos querem estar na chapa porque é um governo de sucesso. É um governo que tem perspectivas muito grandes de vitória", concluiu.