Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

XADREZ ELEITORAL

PSD matura convite de Jerônimo para vaga de vice: “Temos excelentes nomes”

Presidente da ALBA, Ivana Bastos, é um dos nomes cotados para vaga

Ane Catarine e Gabriela Araújo

Por Ane Catarine e Gabriela Araújo

10/03/2026 - 11:00 h | Atualizada em 10/03/2026 - 11:31

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Presidente da ALBA surge na bolsa de apostas do partido
Presidente da ALBA surge na bolsa de apostas do partido -

O tabuleiro eleitoral na Bahia ganhou novos contornos após o convite inusitado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao PSD para compor a chapa majoritária.

O convite, que já havia sido mencionado pelo próprio petista à imprensa, foi reforçado nesta terça-feira, 10, pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Ivana Bastos, cotada como um dos nomes que pode ocupar o posto.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No café da manhã com as jornalistas, a chefe do Legislativo evitou antecipar qual será a indicação do seu partido para a segunda vaga na chapa majoritária e pregou cautela na escolha do nome, mesmo afirmando que a legenda possui bons quadros.

“O governo ofereceu ao PSD [a vaga na vice]. O PSD está maturando. Acho que até o fim do mês, pelas trocas de legenda [janela partidária], [vamos] tomar essa posição. Não tem porquê é hoje ou aquilo, somos parceiros. O PSD tem excelentes nomes para marchar e ir à vitória com Jerônimo Rodrigues”, disse a chefe do Legislativo.

Leia Também:

Jerônimo confirma que PSD terá vaga na chapa majoritária na Bahia
Zé Cocá e Jerônimo: conversa definitiva define apoio às eleições
Avante anuncia 'pacote' de deputados filiados na Alba

MDB rifado?

Com a nova estrutura, o MDB, que mantém o desejo da permanência do vice-governador Geraldo Júnior na cadeira, perderá o espaço político no primeiro escalão do eventual segundo mandato de Jerônimo.

Vale lembrar que, durante a viagem do governador à Ásia, o senador Jaques Wagner (PT) antecipou a confirmação da chapa majoritária com o nome do emedebista entre os cabeças do processo eleitoral.

O quadro mudou após viralizar um compartilhamento do link de um artigo encaminhado por Geraldo Jr. com críticas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, no grupo Personalidades.

O emedebista, contudo, se desculpou com o cacique pestista e considerou o caso como "equívoco tecnológico".

Deputada Claudia Oliveira na bolsa de apostas governista

Um dos nomes que também segue na bolsa de apostas do governo e vem sendo especulado pela imprensa é o da deputada Claudia Oliveira, ex-prefeita de Porto de Seguro.

“Claudia foi prefeita de Porto Seguro, Claudia é uma mulher de fibra. Não teria nenhum constrangimento, nada, em votar na deputada Claudia. É um excelente nome”, comentou Ivana.

Deputada Claudia Oliveira (PSD) durante audiência na ALBA
Deputada Claudia Oliveira (PSD) durante audiência na ALBA | Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

O que falta para a tomada de decisão do PSD?

Enigmática, Ivana Bastos ainda deixou em aberto sobre quando o partido comandado pelo senador Otto Alencar tomará uma decisão definitiva.

“O PSD está conversando. O PSD tem a sua posição. É base do governador Jerônimo e nós estamos conversando, dialogando. Nós temos excelentes nomes e vamos aguardar. Deixa as coisas amadurecerem”.

Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD)
Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD) | Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Novos quadros do PSD

O PSD filiará uma nova mulher no seu quadro partidário na próxima quinta-feira, 12. Trata-se da deputada Ludmilla Fiscina (PV). A informação foi confirmada por Ivana.

Com isso, a bancada feminina do partido passará de três para quatro mulheres. "Eu acredito que a bancada feminina do PSD será uma bancada grande. Acredito que seremos a maior bancada da Bahia".

A abertura da janela partidária ainda concedeu a sigla três novos nomes, são eles:

  • Deputado Raimundo Costa, que saiu do Podemos;
  • Ex-vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão, que deixou o PSB;

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Jerônimo Rodrigues Política PSD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente da ALBA surge na bolsa de apostas do partido
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Presidente da ALBA surge na bolsa de apostas do partido
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Presidente da ALBA surge na bolsa de apostas do partido
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Presidente da ALBA surge na bolsa de apostas do partido
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

x