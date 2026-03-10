PSD matura convite de Jerônimo para vaga de vice: “Temos excelentes nomes”

Siga o A TARDE no Google

Presidente da ALBA surge na bolsa de apostas do partido - Foto: Sandra Travessos | Alba

O tabuleiro eleitoral na Bahia ganhou novos contornos após o convite inusitado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) ao PSD para compor a chapa majoritária.

O convite, que já havia sido mencionado pelo próprio petista à imprensa, foi reforçado nesta terça-feira, 10, pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Ivana Bastos, cotada como um dos nomes que pode ocupar o posto.

No café da manhã com as jornalistas, a chefe do Legislativo evitou antecipar qual será a indicação do seu partido para a segunda vaga na chapa majoritária e pregou cautela na escolha do nome, mesmo afirmando que a legenda possui bons quadros.

“O governo ofereceu ao PSD [a vaga na vice]. O PSD está maturando. Acho que até o fim do mês, pelas trocas de legenda [janela partidária], [vamos] tomar essa posição. Não tem porquê é hoje ou aquilo, somos parceiros. O PSD tem excelentes nomes para marchar e ir à vitória com Jerônimo Rodrigues”, disse a chefe do Legislativo.

MDB rifado?

Com a nova estrutura, o MDB, que mantém o desejo da permanência do vice-governador Geraldo Júnior na cadeira, perderá o espaço político no primeiro escalão do eventual segundo mandato de Jerônimo.

Vale lembrar que, durante a viagem do governador à Ásia, o senador Jaques Wagner (PT) antecipou a confirmação da chapa majoritária com o nome do emedebista entre os cabeças do processo eleitoral.

O quadro mudou após viralizar um compartilhamento do link de um artigo encaminhado por Geraldo Jr. com críticas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, no grupo Personalidades.

O emedebista, contudo, se desculpou com o cacique pestista e considerou o caso como "equívoco tecnológico".

Deputada Claudia Oliveira na bolsa de apostas governista

Um dos nomes que também segue na bolsa de apostas do governo e vem sendo especulado pela imprensa é o da deputada Claudia Oliveira, ex-prefeita de Porto de Seguro.

“Claudia foi prefeita de Porto Seguro, Claudia é uma mulher de fibra. Não teria nenhum constrangimento, nada, em votar na deputada Claudia. É um excelente nome”, comentou Ivana.

Deputada Claudia Oliveira (PSD) durante audiência na ALBA | Foto: Ascom ALBA | Agência ALBA

O que falta para a tomada de decisão do PSD?

Enigmática, Ivana Bastos ainda deixou em aberto sobre quando o partido comandado pelo senador Otto Alencar tomará uma decisão definitiva.

“O PSD está conversando. O PSD tem a sua posição. É base do governador Jerônimo e nós estamos conversando, dialogando. Nós temos excelentes nomes e vamos aguardar. Deixa as coisas amadurecerem”.

Presidente da ALBA, Ivana Bastos (PSD) | Foto: Ane Catarine | Ag. A TARDE

Novos quadros do PSD

O PSD filiará uma nova mulher no seu quadro partidário na próxima quinta-feira, 12. Trata-se da deputada Ludmilla Fiscina (PV). A informação foi confirmada por Ivana.

Com isso, a bancada feminina do partido passará de três para quatro mulheres. "Eu acredito que a bancada feminina do PSD será uma bancada grande. Acredito que seremos a maior bancada da Bahia".

