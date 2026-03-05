E Geraldinho sobrevive ou não? Ele ia bem, até que o próprio melou

O vice governador Geraldo Jr. (MDB) Data: 25/02/25 Foto: Uendel Galter /Ag A Tarde. - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

E Geraldinho vai resistir às novas incertezas que pairam sobre a permanência dele na vice de Jerônimo? Sabe-se lá, mas no mundo político é consenso: ele fez um golaço contra, ao deixar vazar nas redes o pedido de uma postagem na qual dizem que Rui Costa é chamado de elefante em loja de cristais.

Geraldinho se desculpou, disse que passou a mensagem para o filho, o deputado estadual Matheus (MDB), mas caiu no grupo de zap Personalidades e espalhou. Em entrevista a Zé Eduardo, o Bocão, Jerônimo disse que soube do caso, e também que houve um erro. Mas ficou nisso.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A coisa começou quando Jerônimo, voltando da Ásia, desautorizou até o senador Jaques Wagner, que havia anunciado a chapa pronta com Jerônimo na cabeça, ele e Rui Costa para o Senado e Geraldinho na vice. Atribuiu-se tal reação a Rui Costa, que teria interesse em emplacar na vice o ex-deputado Ronaldo Carletto, do Avante.

Geddel – Ouvido, ontem, Geddel classificou o caso como um “lamentável equívoco” da parte de Geraldinho. Mas fez a ressalva:

– Geraldinho pode ter todos os defeitos do mundo, mas para viralizar uma coisa dessa de propósito ele teria que ser muito burro, e isso ele não é.

E o caso muda a chapa? Do ponto de vista de Geddel, não. O nome está posto e o MDB não abre mão da vaga. Ainda que Jerônimo queira trocar o vice, ele é claro. “Espero que me digam que não querem Geraldinho”.

O certo é que, se a chapa não estava fechada, agora é que não está mesmo.

Esforço para controlar o custo do forró já dá efeitos, diz Wilson

O acordo feito pelo Ministério Público, Tribunal de Contas dos Municípios e UPB, a entidade que agrega os 417 municípios baianos, para orientar o controle dos custos do São João, já começa a produzir efeitos.

Quem garante isso é Wilson Cardoso (PSB), prefeito de Andaraí. Ele conta que Genival Deolino (PSDB), prefeito de Santo Antônio de Jesus, ligou para dizer que a mesma atração que ano passado ele pagou R$ 850 mil, este ano contratou por R$ 700 mil. E festejou:

– Com isso nós poupamos R$ 150 mil.

Wilson ressalva que não dá para estabelecer preço único por artistas porque outros fatores, como distância, alteram custos, mas uma coisa se pode fazer:

– É estabelecer o teto. Nós só podemos pagar cachê de até R$ 700 mil e ponto.

Em 2025, teve cachê até de R$ 1,3 milhão. Isso acabou.

Anna Villar e Saul, o casórioAnna Villar e Saul, o casório

D. Anna Villar, a artista plástica que expõe na Alba esta semana, ex-diretora da Escola de Belas Artes da Ufba, diz que vai completar 93 anos no dia 23 de abril, e que também se casará.

A princípio, levaram a história na brincadeira, mas ela faz a ressalva de que o caso é sério mesmo. O marido será Saul Mendes, ex-juiz de futebol, figura muito conhecida.

– Eu já moro com ele. Então, só vou ajustar.

Adolfo Menezes a caminho do TCM, mas há pendências

Jornalistas que cobrem a Assembleia fizeram o maior tititi esta semana com a posição do deputado Adolfo Menezes (PSD), que não mais vai disputar mandatos e colocou a esposa, Denise Menezes, como candidata a estadual.

O tititi: se uma liderança do porte de Adolfo diz que pretende uma vaga em um Tribunal de Contas é porque já está tudo certo, não? E o que o próprio Adolfo diz disso:

– É certo que eu quero e pedi. Mas conheço o rito e sei que ainda há pendências.

A próxima vaga em tribunais de contas é no TCM. O presidente Chico Neto, o último indicado da era ACM e atual presidente, se aposentará em 9 de agosto, quando fará 75 anos.

REGISTROS

Dom Alexandre 1

Publicamos domingo que Dom Alexandre da Silva Camêlo Rurikowich Carvalho, um dos participantes da Feira Internacional Literária de Nazaré (de 11 a 14 próximos) é descendente da família real brasileira. Não é, e quem faz a correção é o próprio.

Dom Alexandre 2

Dom Alexandre tem sangue real, sim, mas de outra linhagem. Ele é da família Camêlo, do sangue real e imperial dos Reis de Leão, dos Reis Godos, Visigodos e dos Reis de Dardania, sendo descendente direto, o primogênito, de Dom Gonçalo Martins Cunha Camêlo, que descende do Rei Ramiro II de Leão. Hoje, é chefe Oficial e Jurídico da Augustíssima e Soberana Casa Real Imperial dos Godos do Oriente. Tem sangue azul, entendeu?

Assédio moral

A deputada Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba, apresentou projeto de lei que deixa claras as situações que tipificam o assédio moral no serviço público e protegem o denunciante. “Queremos substituir a cultura do silêncio por um ambiente saudável”, afirma ela.