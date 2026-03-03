Pessoal do cacau garante que vai continuar soltando os seus gritos

Governo Lula suspendeu importação de cacau do Costa do Marfim - Foto: Seagri | Divulgação

Embora o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tenha baixado portaria proibindo por três meses a importação de cacau da Costa do Marfim, os protestos dos produtores vão continuar, segundo Vanuza Barroso, presidente da Associação Nacional dos Produtoes de Cacau (ANPC).

– É uma medida temporária. E também dá o direito da Costa do Marfim se pronunciar. Ora, se eles vão falar mal deles mesmos...

Segundo Vanuza, a Costa do Marfim, maior produtor mundial, compra cacau de vizinhos e isso implica nos riscos de trazer para o Brasil problemas fitossanitários.

Jerônimo – Os cacauicultores, que no Brasil são 100 mil, 60 mil na Bahia, querem suspensão das importações até que seja comprovada a real necessidade de trazer amêndoas de outros países.

Diz Vanuza que, após a relização de um encontro com a participação de Jerônimo e a decisão de Fávaro, o governador pediu que os produtores evitassem manifestações.

– Evitar como, se não fomos atendidos? Fizemos nova manifestação em Ilhéus. Resultado, o governo foi lá e multou as vans que transportavam o pessoal.

E multas de até R$ 5 mil. Nem assim se intimidaram. No próximo fim de semana, sexta ou sábado, haverá nova manifestação em Presidente Tancredo Neves, às margens da BR-101.

Diz Vanuza que no rastro da crise ainda tem a indústria do chocolate, que passou a produzir com menos cacau.

A chuvarada de ponta a ponta acabou a seca em São Domingos

A chuvarada do fim de semana produziu um fenômeno raro, bateu na Bahia de ponta a ponta, de Juazeiro a Bom Jesus da Lapa, de Ubaíra no Vale do Jiquiriçá às bordas do São Francisco, e também em cidades litorâneas, como Ituberá e Camamu, que são à beira-mar – 28 municípios já decretaram emergência.

Claro que nos quatro cantos causou transtornos, mas em São Domingos, na região de Riachão de Jacuípe, ao invés de preocupações, alegria. Lá, até a semana passada a seca estava tão violenta que matava até pés de palmas e mandacaru, e secou o Açude Municipal. O deputado Luciano Araújo (SD) diz que o aguaceiro foi recebido com festas.

– O povo rezou, agradecendo aos céus.

Lá, diz-se que os transtornos com alagamentos passam, mas muito da água que vem fica, isso que importa.

Republicanos contra novo S

Os deputados Márcio Marinho, federal, e Jurailton Santos, estadual, do Republicanos, visitaram, ontem, o presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes.

Pauta: o projeto que cria o Serviço Nacional de Aprendizagem no Turismo (Senatur). Marinho se disse radicalmente contra:

– Não tem sentido. Já temos o Senac. Convoco os nossos colegas a defenderem o nosso Sistema S.

Ricardo e o show de Tayrone: foi embriaguez ou jejum?

O deputado Ricardo Rodrigues (PSD), ex-prefeito de Lapão, fez sucesso nas redes no fim de semana. Ele aparece em vídeo interrompendo um show do cantor Tayrone, em Irecê, aparentemente embriagado, mas na Alba, ontem, ao ser abordado sobre o assunto, negou a embriaguez.

– Eu não estava embriagado. Eu estava era em jejum, por isso fiquei meio zonzo.

Cola a resposta? Pelo menos entre os colegas, colou em parte. Os deputados riram da resposta. E um deles até deu uma explicação:

– O Ricardo é gente boa. Então, a gente tem que acatar o que ele está dizendo.

Surpreende é justo por isso. Normalmente, Ricardo é sereno, pacato e tranquilo.

REGISTROS

Maia em alta 1

A posse do procurador Pedro Maia na chefia do Ministério Público da Bahia no segundo mandato (2026-2028) deu o que falar pela importância dos presentes. Além das altas autoridades do Judiciário, estavam lá o governador Jerônimo e os ministros Rui Costa (Casa Civil), Margareth Menezes (Cultura) e Wellington Lima (Justiça).

Maia em alta 2

O assunto integrou o cardápio das rodas de conversas, ontem, no restaurante da Alba. Se dizia que Pedro Maia faz um bom trabalho, mas para alguns foi bom ir lá distribuir afagos para evitar problemas futuros. Em votações de brincadeirinha, deu empate.

Fafen em foco

A Comissão de Infraestrutura da Alba faz reunião, hoje (9h30), com dois propósitos definidos: marcar a data de uma visita à Fafen, em Camaçari (tem outra unidade em Sergipe), a indústria que produz amônia, ureia e Arla 32, e também fazer a agenda de sessões itinerantes.

Alimentos no lixo

Já a Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle discute o projeto que institui uma campanha estadual contra o desperdício de alimentos nas escolas públicas da Bahia.