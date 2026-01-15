ECONOMIA
Kelsor Fernandes encaminha reeleição na Fecomercio Bahia
Presidente encabeça Chapa registrada com apoio de mais de 83% dos Presidentes de Sindicatos filiados
Após a deflagração do processo eleitoral, realizou-se, na última quarta-feira, dia 14, o registro da Chapa encabeçada pelo atual presidente da Fecomercio Bahia, Kelsor Fernandes.
O registro praticamente garante a reeleição de Kelsor Fernandes, tendo em vista que, de forma similar ao que ocorrera com a recente assinatura de uma Moção de Apoio à sua candidatura, assegura o apoio de 30 presidentes de sindicatos filiados à Fecomercio BA (ver lista abaixo), os quais integram a mencionada Chapa, correspondendo, na prática, a mais de 83% do número total de sindicatos filiados, ou seja, a maioria expressiva do colégio eleitoral da entidade.
O apoio dado a Kelsor Fernandes, refletido na composição da Chapa já registrada, reforça a dedicação, compromisso, lisura e seriedade com que ele tem presidido as entidades do Sistema Comércio BA - Fecomércio, Sesc e Senac -, denotando a necessidade de continuar o excepcional trabalho desenvolvido na sua atual gestão.
Relação de Presidentes de Sindicatos filiados que integram a Chapa:
Kelsor Gonçalves Fernandes – Secovi BA
Francisco de Assis Ferreira – Sinpa – Paulo Afonso
Geraldo Cordeiro de Jesus – Sindamac - Salvador
Marcos Antonio Lamego Mendonça – Sicomvrpr – Ribeira do Pombal
Benedito Vieira dos Santos – Sicomércio Alagoinhas e região
Edvaldo Lima de Oliveira – Sincom - Irecê
Herivaldo Bittencourt Nery – Sincomsaj – Santo Antº de Jesus
Isaque Néri Santiago Neto – Sindpat - Jacobina
Maria da Conceição Gomes Cardoso Valente – Sindeletro - Salvador
Raimundo Valeriano Santana – Sincodiv - Salvador
Marco Antonio Santana da Silva – Sicomércio Feira de Santana
Antonio Augusto de Oliveira Lopes e Costa – Sicomércio Ilhéus
Luiz Trindade Pinto – Sincofarba - Salvador
José Roberto Rocha dos Santos – Sindicom Santo Amaro
Herval Dórea da Silva – Sirceb - Salvador
Afonso Ramos da Rocha – Sicovfamil - Ilhéus
Antonio Pithon Barreto Neto – Sindalimentos - Salvador
Carlos José Neiva Almeida – Sindilojas Juazeiro
Cíntia Freitas Lima Modesto – Sindarmazenador - Salvador
Claudio Rodrigues Alves – Sindicom Senhor do Bonfim
João Luiz dos Santos Jesus – Sincomérciovc – Vit, da Conquistsa
José Adauto dos Santos Vieira – Sindicom Itabuna
José Loyola de Andrade Neto – Sindtav - Salvador
Marcelo Ferraz Nascimento – Sindbeleza - Salvador
Paulo Valeriano Miranda de Sena – Sindescobrimento – Porto Seguro
Renan Cardoso da Guarda – Sicomércio Jequié
Sérgio Elias Bobbio – Sindicomercio Eunápolis
Gilson dos Santos Angelotti – Sicomércio Brumado
Nilton Raimundo Ávila Filho – Sindfeira Salvador
Roberto Antonio Spanholi – SindAtacadoBA - Salvador
