HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Kelsor Fernandes encaminha reeleição na Fecomercio Bahia

Presidente encabeça Chapa registrada com apoio de mais de 83% dos Presidentes de Sindicatos filiados

Redação

Por Redação

15/01/2026 - 14:14 h | Atualizada em 15/01/2026 - 14:28
Kelsor Fernandes, presidente da Fecomércio
Após a deflagração do processo eleitoral, realizou-se, na última quarta-feira, dia 14, o registro da Chapa encabeçada pelo atual presidente da Fecomercio Bahia, Kelsor Fernandes.

O registro praticamente garante a reeleição de Kelsor Fernandes, tendo em vista que, de forma similar ao que ocorrera com a recente assinatura de uma Moção de Apoio à sua candidatura, assegura o apoio de 30 presidentes de sindicatos filiados à Fecomercio BA (ver lista abaixo), os quais integram a mencionada Chapa, correspondendo, na prática, a mais de 83% do número total de sindicatos filiados, ou seja, a maioria expressiva do colégio eleitoral da entidade.

O apoio dado a Kelsor Fernandes, refletido na composição da Chapa já registrada, reforça a dedicação, compromisso, lisura e seriedade com que ele tem presidido as entidades do Sistema Comércio BA - Fecomércio, Sesc e Senac -, denotando a necessidade de continuar o excepcional trabalho desenvolvido na sua atual gestão.

Relação de Presidentes de Sindicatos filiados que integram a Chapa:

Kelsor Gonçalves Fernandes – Secovi BA

Francisco de Assis Ferreira – Sinpa – Paulo Afonso

Geraldo Cordeiro de Jesus – Sindamac - Salvador

Marcos Antonio Lamego Mendonça – Sicomvrpr – Ribeira do Pombal

Benedito Vieira dos Santos – Sicomércio Alagoinhas e região

Edvaldo Lima de Oliveira – Sincom - Irecê

Herivaldo Bittencourt Nery – Sincomsaj – Santo Antº de Jesus

Isaque Néri Santiago Neto – Sindpat - Jacobina

Maria da Conceição Gomes Cardoso Valente – Sindeletro - Salvador

Raimundo Valeriano Santana – Sincodiv - Salvador

Marco Antonio Santana da Silva – Sicomércio Feira de Santana

Antonio Augusto de Oliveira Lopes e Costa – Sicomércio Ilhéus

Luiz Trindade Pinto – Sincofarba - Salvador

José Roberto Rocha dos Santos – Sindicom Santo Amaro

Herval Dórea da Silva – Sirceb - Salvador

Afonso Ramos da Rocha – Sicovfamil - Ilhéus

Antonio Pithon Barreto Neto – Sindalimentos - Salvador

Carlos José Neiva Almeida – Sindilojas Juazeiro

Cíntia Freitas Lima Modesto – Sindarmazenador - Salvador

Claudio Rodrigues Alves – Sindicom Senhor do Bonfim

João Luiz dos Santos Jesus – Sincomérciovc – Vit, da Conquistsa

José Adauto dos Santos Vieira – Sindicom Itabuna

José Loyola de Andrade Neto – Sindtav - Salvador

Marcelo Ferraz Nascimento – Sindbeleza - Salvador

Paulo Valeriano Miranda de Sena – Sindescobrimento – Porto Seguro

Renan Cardoso da Guarda – Sicomércio Jequié

Sérgio Elias Bobbio – Sindicomercio Eunápolis

Gilson dos Santos Angelotti – Sicomércio Brumado

Nilton Raimundo Ávila Filho – Sindfeira Salvador

Roberto Antonio Spanholi – SindAtacadoBA - Salvador

Tags:

eleições 2023 FECOMÉRCIO BAHIA Gestão Comércio Kelsor Fernandes reeleição sindicato

