RECONDUÇÃO

Pedro Maia destaca avanços e reforça combate à criminalidade na Bahia

Evento de posse do segundo mandato, consolidou favoritismo de Maia, que contou com respaldo recorde da classe

Gabriela Araújo e Rodrigo Tardio

Por Gabriela Araújo e Rodrigo Tardio

27/02/2026 - 19:28 h | Atualizada em 27/02/2026 - 19:48

Para o novo ciclo, o procurador-geral reafirmou o compromisso com o tripé que norteia sua gestão
Para o novo ciclo, o procurador-geral reafirmou o compromisso com o tripé que norteia sua gestão

Em solenidade realizada nesta sexta-feira, 27, o promotor de Justiça Pedro Maia Souza Marques tomou posse para o segundo mandato como Procurador-Geral de Justiça do Estado da Bahia (biênio 2026-2028), momento no qual destacou grandes avanços como o combate intenso à criminalidade no estado.

O evento, realizado na sede do Ministério Público (MPBA), consolidou o favoritismo de Maia, que contou com o respaldo recorde da classe e a nomeação direta do governador Jerônimo Rodrigues.

Tripé estratégico: 2026-2028

Para o novo ciclo, o procurador-geral reafirmou o compromisso com o tripé que norteia sua gestão: Segurança Pública, Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade. Entre as metas anunciadas, destacam-se:

  • Combate ao Crime Organizado: fortalecimento do GAECO e foco na redução da letalidade policial por meio de diálogos institucionais.
  • Projeto Raízes da Cidadania: expansão da iniciativa para mais 50 municípios baianos com baixos indicadores sociais, visando combater a evasão escolar e a mortalidade infantil.
  • Sustentabilidade: foco no encerramento humanizado de lixões e na proteção do patrimônio ambiental do estado.
  • Novos Membros: a confirmação da conclusão do concurso público para promotores ainda no segundo semestre de 2026.
Maia destacou avanços do último biênio, como a criação do Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor)
Foto: Reprodução Youtube | MP-BA

Mandato de continuidade

A recondução de Pedro Maia não foi apenas uma formalidade administrativa, mas um reflexo da expressiva votação interna ocorrida em dezembro de 2025, na qual ele obteve 613 votos — o equivalente a quase 98% do total possível.

À frente da instituição desde 2024, Maia elevou o MPBA ao topo dos indicadores nacionais de eficiência. Durante o discurso de posse, ele destacou os avanços do último biênio, como a criação do Centro de Autocomposição e Construção de Consensos (Compor), que evitou a judicialização de centenas de conflitos coletivos em áreas como saúde e abastecimento de água.

Liderança nacional

Além de comandar o Ministério Público estadual, Pedro Maia mantém sua projeção no cenário federal como o atual presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais (CNPG).

Essa posição estratégica permite que a Bahia lidere debates nacionais sobre a autonomia do Ministério Público e a integração das forças de segurança em todo o país.

"Nosso compromisso é com uma instituição que não apenas fiscaliza, mas que constrói soluções. O Ministério Público precisa estar onde o cidadão mais precisa: no interior, nas periferias e na defesa intransigente da democracia", afirmou Maia durante a cerimônia.

A solenidade contou com a presença de autoridades dos Três Poderes, representantes da sociedade civil e membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), marcando o início de um mandato que promete consolidar a modernização da justiça baiana.

x