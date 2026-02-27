Pedro Maia é reconduzido à chefia do Ministério Público da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Procurador-geral da Justiça relembrou a sua primeira posse e destacou a singularidade de cada ato - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O procurador-geral da Justiça da Bahia, Pedro Maia, foi reconduzido à chefia do Ministério Público (MP-BA), em cerimônia na sede do órgão em Salvador, nesta sexta-feira, 27.

Com auditório cheio, Maia foi aclamado sob aplausos dos presentes. Emocionado, o procurador-geral da Justiça relembrou a sua primeira posse e destacou a singularidade de cada ato.

Estou muito emocionado. Momento em que pude viver há dois anos, mas não é a mesma coisa. Cada momento é único Pedro Maia - procurador-geral da Justiça da Bahia

Em seu discurso, Maia homenageou o desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), que morreu na última terça-feira, 24, com pedido de um minuto de silêncio aos presentes.

Após o rito inicial, o procurador-geral foi condecorado oficialmente para comandar o órgão pelo biênio 2026/2028.

Reconhecimento

Pedro Maia também fez questão de fazer um aceno ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), com quem dividiu à mesa, antes do seu discurso de posse.

“Agradecer ao governador Jerônimo Rodrigues que reconhece o Ministério Publico como uma instituição indutora de políticas públicas que tem um papel fundamental dentro e fora do sistema de justiça”, disse Maia.

Entre as autoridades presentes no evento solene, estavam os seguintes nomes:

Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia;

Rui Costa, ministro da Casa Civil;

Margareth Menezes, ministra da Cultura;

Angelo Coronel, senador da República;

José Rotondano, presidente do TJ-BA;

Ivana Bastos, presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA);

Geraldo Júnior, vice-governador da Bahia;

Bruno Reis, prefeito de Salvador.

A relação de Salvador com o MP

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), diz que governa com diálogo com os órgãos de controle, sendo o MP o que mantém uma relação sólida.

“Sempre a prefeitura procura ouvir e dialogar com o Ministério Público, em muitas decisões que toma em relação a diversas pautas, contando com o Ministério Público para interpretar leis e contratos”, disse Reis, antes da cerimônia de posse de Pedro Maia.

O chefe do Executivo municipal ainda elogiou o nome de Maia para a função. “Eu tenho certeza que nesse segundo mandato, [Pedro Maia] vai fazer um trabalho muito melhor do que o primeiro. É um orgulho para todos os procuradores da Bahia ter Pedro Maia à frente”, disse.