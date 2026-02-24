Lula suspende importações de cacau da Costa do Marfim após apelo de baianos

Siga o A TARDE no Google

O acordo é fruto de um ano de negociações - Foto: Faeb | Divulgação

As importações de amêndoas fermentadas e secas de cacau oriundas da República da Costa do Marfim foram suspensas nesta terça-feira, 24, após decisão do Ministério da Agricultura e Pecuária.

A medida leva em conta o risco fitossanitário decorrente do elevado fluxo de grãos oriundos de países vizinhos para o território marfinense, o que possibilita a mistura de amêndoas nas cargas destinadas ao Brasil.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A ação foi comemorada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) por meio das redes sociais. "Foi uma demanda concreta do movimento. [...]. Nesta segunda-feira, um grupo chegou a ir para Brasília se reuniu com os quatros ministérios envolvidos. Portanto, celebramos ai essa conquista", disse o Executivo.

Veja publicação

Boas notícias para os produtores de cacau da Bahia!



Foi publicado hoje pelo Ministério da Agricultura e Pecuária um despacho suspendendo a importação de amêndoas de cacau, fermentadas e secas, provenientes da Costa do Marfim, diante de possíveis implicações fitossanitárias.… pic.twitter.com/3NciA78ez1 — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) February 24, 2026

E a Bahia? Saiba atuação do estado na ação

A ação também teve um 'dedo' da Bahia após uma ação articulada e coletiva, coordenada pelo Governo da Bahia, que manteve diálogo permanente com o Governo Federal.

A articulação envolveu outros setores como:

setor produtivo;

Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA);

o Congresso Nacional;

o Ministério da Agricultura e de outros órgãos estratégicos.

Para os produtores, a decisão tem impacto direto tanto na segurança fitossanitária da lavoura cacaueira quanto no ambiente econômico do setor.

Ao reduzir o risco de entrada de pragas e doenças no território nacional, protege-se a produção baiana. Do ponto de vista do mercado, a diminuição da oferta externa contribui para a recomposição da renda do agricultor em um momento de forte instabilidade.

Reações

A decisão também foi comemorada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o senador Jaques Wagner (PT).

"O presidente Lula atendeu ao apelo dos produtores de #cacau da Bahia e do Brasil! Saiu hoje a portaria que determina a suspensão das importações de amêndoas fermentadas e secas de cacau provenientes da República da Costa do Marfim. A medida foi adotada em razão do risco de introdução ou dispersão de pragas e doenças que podem comprometer a produção agrícola e o meio ambiente. Parabéns, presidente!", escreveu os baianos, em conjunto nas redes sociais.