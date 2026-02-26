Lula líder no AtlasIntel mostra o de sempre, ele é o calo da direita

Presidente Lula (PT) - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O ciclo da vida é nascer, crescer, viver e morrer, e no jogo político é a mesma coisa, com uma ressalva, é bem mais curto.

Com 79 anos, Lula vai completar 80 em 27 de outubro. No ciclo da vida já é um idoso e no da política, desde que ganhou a primeira, em 2002, já tem pouco mais de 20 de poder, mas é um velho que ainda faz filho.

É isso que mostra a pesquisa AtlasIntel ontem divulgada por A TARDE, no qual ele lidera em todos os cenários. Não é uma liderança folgada, já que todos os cenários indicam um segundo turno.

Desde do meio do ano passado, quando Trump baixou o tarifaço, que Lula vem liderando todas as pesquisas realizadas, o que encheu de otimismo os petistas baianos, todos crentes no quarto mandato do presidente.

Na oposição – Mas nem por isso os opositores de Lula e cia. Pelo contrário. Eles apontam a própria pesquisa do AtlasIntel para dizer que a soma de Flávio Bolsonaro com outros candidatos da direita. No primeiro cenário, por exemplo, Lula tem 45%, Flávio 37,9%, Ronaldo Caiado 4,9% e Romeu Zema 3,9%. A soma dos três passa Lula.

E é aí, conforme as pesquisas, que os aliados de ACM Neto constroem uma narrativa. O jogo: apoiar Caiado no 1º turno com a ideia de que num 2º turno fica fácil apoiar Flávio.

Um detalhe: Lula lidera mas as próprias pesquisas mostram que o jogo está em aberto, a campanha terá uma influência decisiva. Ou seja, o discurso do já ganhou, nem pensar.

Apesar das tempestades por aí, São Domingos reza por chuvas

Enquanto as tempestades castigam Minas Gerais e alguns pontos da Bahia, São Domingos, na região de Riachão do Jacuípe, vive um drama oposto, a falta de chuvas. Segundo o vice-prefeito Fabinho de Santo Antonio (SD), o Açude Municipal, o grande núcleo de abastecimento, está seco.

– O mandacaru e a palma, que são alimentos para o gado, também estão morrendo. A situação é muito ruim.

Acompanhado de vereadores ele esteve ontem em Salvador com o deputado Luciano Araújo (SD), pedindo ajuda, mas o próprio Luciano diz que se pode mitigar, mas a grande ajuda vai ter que vir do céu.

– São Domingos é um município pequeno, mas tem locais que choveu 100 milímetros e outros que choveu muito pouco. O pior é o açude, que já foi o núcleo de abastecimento de lá e de Valente.

A ajuda agora é para alimentar os animais.

O prefeito de Maraú, Isravan Barcelos, o Dr. Ravan (PSD), entregou ontem ao secretário da Infraestrutura da Bahia, Saulo Pontes, o projeto que pretende asfaltar o trecho da BR-030 que vai até Barra Grande, na Península de Maraú.

Diz ele que o asfalto é um velho sonho dos moradores lá, mas há controvérsias. Uma parte acha que o asfalto vai contribuir para acabar o verde exuberante que dá o charme da Península.

Mulheres dão as cartas na Alba. Jefi Zavbarize é a 1ª

A artista plástica Jefi Zavarize, gaúcha, mas morando na Bahia a 20 anos, foi quem imperou no saguão de entrada da Alba esta semana com a exposição Quintal Alvina, 20 obras. Ela é arquiteta e também formada em design de interiores, e tem o seu ateliê em Jauá, Camaçari.

– A exposição reflete intensamente minhas memórias de infância, com uma homenagem a minha avó, que plantava muito.

Mas Jefi é apenas a primeira das cinco mulheres que em março, o Mês da Mulher, vão expor os seus trabalhos na Alba. Segundo Adlinho Mendonça, o coordenador das exposições, é uma forma de mostrar a importãncia feminina também nas artes.



Salvador–Xique-Xique 1

Moradora de Salvador, mas filha de Xique-Xique, onde vai sempre rever parentes e amigos, Andrea Negrão soltou um manifesto de repúdio contra os preços das passagens da Cidade Sol, R$ 408 com leito, R$ 301,25 sem leito.

Salvador–Xique-Xique 2

Diz ela que a distãncia entre Salvador e Xique-Xique é de 585 km, com uma média de 12 horas de viagem. Já distância entre Xique-Xique e São Paulo é de 1812 km com uma duração média de 36 horas e o preço é em torno de R$ 600. Em suma, ela acha que os preços cá são exorbitantes.

Capital do Turismo

Porto Seguro, o local que marca a chegada dos portugueses cá, é agora oficialmente a Capital Baiana do Turismo. A Alba aprovou projeto da deputada Cláudia Oliveira (PSD), que já foi prefeita dois mandatos lá, oficializando o título.

Socorro a Ubá

Ubá, na Zona da Mata mineira, fortemente castigada pelas chuvas dos últimos dias, recebe a plena solidariedade de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia. Explicação: alguns moradores de Viçosa são mineiros de Ubá, que agora sairam em socorro dos conterrâneos.