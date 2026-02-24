Os palanques de 2026 estão quase prontos. Só falta oposição apontar o vice

PT conta com força da chapa puro-sangue e de Lula para garantir vitória na Bahia - Foto: Reprodução | Instagram

Jerônimo saiu daqui para a Índia dizendo que ninguém estava autorizado a falar sobre chapa governista, mas Jaques Wagner, o senador, carimbou: além de Jerônimo na cabeça, tem ele, Wagner e Rui Costa, para o Senado, e Geraldo Júnior vice.

Na outra banda, ACM Neto disse que ia esperar a definição governista. Já ganhou o que tinha de ganhar, o senador Angelo Coronel, que deve figurar na chapa ao lado de João Roma para o Senado. Falta o vice, ou a vice, já que Sheila Lemos, prefeita de Vitória da Conquista, disse que topa.

Ontem, netistas diziam que a chapa não está fechada, mas Sheila tem boas chances. Ainda no mar das incertezas, tem o ex-deputado Marcelo Nilo, que também quer ser vice e, se for alijado, ameaça lançar uma candidatura solo ao Senado.

Aleluia e Ronaldo – Jerônimo e ACM Neto são os atores principais da peleja 2026, mas tem outros, à direita e à esquerda, que se colocam no páreo.

À direita, o ex-deputado José Carlos Aleluia diz estar decidido a disputar o governo pelo Novo. E à esquerda, é certo que o PSOL tem Ronaldo Mansur, já lançado pelas redes sociais.

Essas articulações ainda não foram dadas como concluídas por Jerônimo e aliados, e nem por ACM Neto, mas nos bastidores dizem que dificilmente haverá mudanças entre os atores secundários. Nos principais, a definição é líquida e certa. Nos bastidores se diz que até o fim de março estará tudo oficializado.

Marinho e Arnaldo Santana, dois dos que deram bom recado

É sempre bom lembrar Oscar Niemeyer, o fundador de Brasília, com a célebre frase: “A vida é assim, cada um vem, dá o seu recado e vai embora”.

E é claro que o recado dado tem hierarquia moral. No fim de semana, partiram dois colegas dos que deram o bom recado.

Sábado, Raimundo Marinho, também advogado, colega de A TARDE, que marcou sua trajetória pelo fino trato com decência.

E, também no sábado, o radialista Arnaldo Santana, que em Salvador trabalhou na Globo FM, Educadora e fez a maior parte da sua trajetória em Valença, terra dele.

Arnaldo tinha duas qualidades exuberantes, uma voz maravilhosa e um caráter marcado pela correção.

Marinho e Arnaldo trilharam caminhos da boa comunicação, aquela que coloca o interesse público acima de qualquer outro.

Dr. Alan, de olho em Sheila

Dizem em Vitória da Conquista que o médico Aloisio Alan, o Dr. Alan (Republicanos), o vice-prefeito da prefeita Sheila Lemos (UB), é quem mais torce, em silêncio, para vê-la tornar-se candidata a vice-governadora de ACM Neto.

Ela já disse que topa, mas Dr. Alan tem sido cauteloso. Ele diz a jornalistas da terra que não acredita que Sheila vá, mas se for, ela e o marido, o advogado Vagner Santos, candidato a estadual, terão o apoio dele.

Mutirão contra o câncer em Seabra marca o Março Azul

A partir do dia 1º, Seabra, na Chapada Diamantina, servirá de palco principal na campanha Março Azul, que alerta a população sobre a importância da prevenção ao câncer colorretal. Lá, vai acontecer um mutirão pilotado pela médica Daniela Louzado para atender 500 pessoas. O evento é realizado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia e Endoscopia Digestiva (Sobed), Sociedade Brasileira de Coloproctogia (SBC) e Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), com apoio da Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina.

Daniela é colonocopista do Hospital Aristides Maltez. Ela avisa: “Vamos conscientizar. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. E mesmo após a cura, temos que acompanhar”.

REGISTROS

Saco de embalagem

Algumas grandes redes de lojas de Salvador, como o HiperIdeal, perguntam ao cliente na hora de pagar se ele quer comprar o saco ou sacola de embalagem. Custa R$ 0,15. As demais, nada perguntam, mas nem por isso quer dizer que não cobram. Embutem no preço, o que é mais inteligente segundo o pessoal da área.

No Jequitinhonha

O DNIT publicou sexta passada edital que considera de interesse público para fins de desapropriações áreas por onde a nova ponte sobre o Rio Jequitinhonha vai passar. Lideranças da área dizem que isso estava travando a obra, que vai custar R$ 104 milhões.

Ato fatal

Um motorista de 40 anos foi encontrado morto dentro de uma carreta no posto Roseira, em Humildes, Feira de Santana. Ele é de Três Corações, em Minas, a terra de Pelé. Curioso é a causa mortis, segundo as primeira avaliações da polícia: infarto fulminante provocado por ato sexual.

Vapt vupt

A sessão da Alba, ontem, merece um registro. No painel, 24 presenças, mas no plenário apenas quatro deputados. Foi vapt vupt, só teve o pequeno expediente e fim.