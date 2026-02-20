Jerônimo tenta na Índia baratear custos de remédios contra o câncer

Jerônimo Rodrigues (PT) está em missão internacional com Lula - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

Jogo político à parte, oxalá a intenção da viagem de Jerônimo à Índia, acompanhando Lula, produza resultados. Lá, conforme o próprio revelou na coletiva que deu antes de viajar, a pretensão é botar a Bahiafarma, uma estatal baiana, em conexão com empresas indianas para a produção de quatro remédios contra o câncer.

Um é o Perlozumbe, contra o câncer de mama. Outro é o Nivolumbe, uma imunoterapia contra câncer de pulmão, rim e estômago. A Bahia desembolsa por ano algo em torno de R$ 1,7 bilhão. A expectativa é a de que, com esses quatro, haja uma poupança de R$ 600 milhões.

Digo jogo político à parte, porque, seja lá quem for o próximo governante, e também os próximos, trabalhos desse tipo têm que estar no núcleo central de políticas de Estado. Afinal, o Brasil tem a justa fama de exportar produtos primários e importar produtos bem trabalhados. Tais medicamentos estão no bolo.

ESTRATÉGIA – A Bahiafarma chama-se Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos. A Bahia quer reduzir 25% no custo desses medicamentos, produzindo eles cá.

A presidenta da Bahiafarma, Ceuci Nunes, diz que a queda pode ser ainda mais expressiva em situações específicas. – Uma caixa que custa R$ 20 mil pode cair para até R$ 6 mil. É algo muito significativo para nós. Na Índia, vão se firmar os acordos com as empresas que detêm as tecnologias e patentes. Tomara que dê certo.

Segundo Pimenta, o Bembé faz a diferença em Santo Amaro

Celebrado desde o primeiro ano em que a escravidão foi abolida no Brasil, em 13 de maio de 1888, o Bembé do Mercado, um candomblé em praça pública que dura três dias, sempre fez a diferença em Santo Amaro, segundo o advogado Raimundo Pimenta, duas vezes prefeito lá. – É uma herança bendita da cultura negra. Sempre atraiu gente de fora.

Ele diz que o fato de o Bembé ter sido o tema da Beija-Flor, no Rio de Janeiro, a vice-campeã do Carnaval lá, já dá uma grande contribuição para turbinar a cultura.

– O Bembé foi tema da Beija-Flor porque já é o que é. Claro que teria sido bem melhor se a escola fosse a campeã, mas do jeito que resultou foi de bom tamanho.

Ele destaca que a cultura do povo negro sai valorizada num palco, o Recôncavo, em que a escravidão imperava forte, com os engenhos de cana.

Ivana elogia Tatiana Coelho

Retomando os trabalhos na presidência da Alba, a deputada Ivana Bastos (PSD) apresentou moção de congratulações para a pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio, bióloga da UFRJ, responsável pelo desenvolvimento da Polilaminina.

A inovação brasileira é de grande relevância na área da medicina regenerativa, com especial impacto no tratamento de lesões da medula espinhal, já aplicada na Bahia em 13 de janeiro.

Geracina Aguiar diz que vai disputar o Senado no PT

Geracina Aguiar, ex-vereadora do PT e uma das fundadoras do partido na Bahia, anuncia que, após muitas conversas com amigos e aliados, decidiu encarar a disputa ao Senado.

Na chapa governista já está definido que Jerônimo disputa a reeleição para o governo, Jaques Wagner para o Senado e Rui Costa completa a chapa também para o Senado, por isso o senador Angelo Coronel foi rifado. Mas Geracina diz que, se for por mérito dentro do partido, ela também merece: – A receptividade que tenho tido é das melhores. Então, vamos à luta. Geracina, hoje aos 77 anos, vai disputar a indicação para a chapa dentro do PT.

REGISTROS

Tradição mantida

Mesmo com uma recomendação do Ministério Público para cancelar o Carnaval de Caraguataí, o prefeito de Jussiape, José Santos Luz, o Zé Luz (Avante), realizou a folia de sexta a terça. Entre os argumentos, o MP apontou falhas na segurança, mas Zé Luz diz que não é bem assim. – Recomendação não é decisão judicial. Além disso, desde os 12 anos brinco o Carnaval lá. Com 74, vou cancelar? Foi tudo bem.

De prefeito a vigia

Antonio Prado, ex-prefeito de Pau Brasil, cumpre pena como vigia de uma escola sempre aos domingos, das 13h às 20h, para não ter contato com estudantes e servidores. Ele é acusado de ter pago R$ 120 mil à empresa Petrolife primeiro, só realizando a licitação depois. O crime teria sido cometido em 2010, há mais de 15 anos.

A hora H

Se o ano começa depois do Carnaval, como dizem, nos que têm eleições, especialmente presidencial e para governadores, mais ainda. Pois é a partir de segunda, entrarão na reta final as definições da chapa. Isso inclui a da oposição, que até agora só tem como certo ACM Neto na cabeça e Angelo Coronel para o Senado. Faltam um senador e o vice.