Conheça os 4 remédios produzidos na Bahia que podem ficar mais baratos

Remédios - Foto: Reprodução

A ida do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à Ásia, na comitiva do presidente Lula, do mesmo partido, escancara a busca de novos investimentos do estado na produção exclusiva de medicamentos contra o câncer.

Na bagagem, o chefe do Executivo baiano tem o único desejo: ampliar a parceria com empresas indianas para produzir, de forma própria, quatro medicamentos contra a doença, resultando no barateio do produto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Hoje, de acordo com a Folha de S.Paulo, os remédios custam R$ 1,7 bilhão por ano aos cofres públicos. Entre os medicamentos que podem ficar mais baratos estão:

Pertuzumabe, usado no tratamento do câncer de mama;

Eculizumabe, usado para tratar doenças raras;

Nivolumabe —imunoterapia para alguns tipos de câncer, como de pulmão, rim e estômago;

Bevacizumabe, usado no tratamento oncológico.

“Hoje, há medicamentos que custam entre R$ 17 mil e R$ 20 mil por caixa. Com a produção local, poderemos reduzir esse valor para algo em torno de R$ 10 mil ou R$ 11 mil. Isso representa economia para os cofres públicos, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico para a Bahia”, disse Jerônimo, em coletiva de imprensa, em Salvador, horas antes de embarcar para missão internacional.

A expectativa é formalizar termos de compromisso com duas indústrias farmacêuticas — uma indiana e outra sul-coreana — para transferência de tecnologia à Bahiafarma, laboratório público do estado.

Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo