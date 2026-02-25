Carlos Cintra se vai sob aplausos pela firmeza nos bons princípios

- Foto: Divulgação

A morte do desembargador Carlos Cintra não foi uma surpresa. Os amigos e adjacências já sabiam que há tempos ele travava uma batalha contra um câncer no pulmão. Mas encheu de tristeza ambientes por onde transitou, entre família, colegas e amigos.

– Ele foi um exemplo que vai além do seu tempo. Era um líder nato. Conduzindo tudo em paz, mas sem abdicar dos bons princípios. As palavras aí são da desembargadora Telma Brito, também ex-presidente do TJBA, amiga de Cintra desde sempre.

Tudo sobre Levi Vasconcelos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cintra leva no currículo a liderança da rebelião contra a subjugação plena aos desejos de Antonio Carlos Magalhães. Ele queria emplacar na presidência o desembargador Amadiz Barreto, a corte achou uma afronta.

BATE-CHAPA – Se dizia nos corredores que uma filha de Amadiz teria um caso com ACM. Cintra até aceitou apoiar o desembargador Eduardo Magalhães, irmão de ACM, que não topou. Insistiu, o próprio Cintra bateu chapa com Amadiz e ganhou.

Em 2006, Jaques Wagner ganhou o governo, iniciando a era do PT. E Cintra exerceu forte liderança no TJBA até 2014, quando se aposentou. A presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD), disse que quando mocinha era vizinha de Cintra e família, no bairro de Nazaré.

– Ele quando começou era a sombra do sogro, o também desembargador João Cavalcanti. Mas pela conduta séria impôs uma marca própria, a cara da decência.

Baianos festejam portaria que proíbe cacau da Costa do Marfim

A importação do cacau da Costa do Marfim, na África, o maior produtor mundial, foi proibida por portaria publicada, ontem, pelo Ministério da Agricultura, e deputados e autoridades reuniram-se na Alba para celebrar o fato.

Diz o deputado Eduardo Salles (PP), que integra a Comissão de Agricultura da Alba, que no último dia 4 houve uma reunião com a participação online do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

– Ele enviou uma equipe à Costa do Marfim e constatou que lá eles compram cacau de outros países africanos e mandam para cá. A equipe viu a prática. Isso quer dizer que o risco de trazer problemas fitossanitários cá é grande.

A luta dos cacauicultores contra a importação de cacau da África é velha, mas é a primeira vez na história em que há um indicativo de que o discurso procede.

Luciano é vice da CCJ na Alba

O deputado Luciano Ribeiro (UB), que herdou a vaga de Alan Sanches na Alba, foi eleito, ontem, vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, que é presidida pelo deputado Robinson Almeida (PT).

A vice da CCJ também era ocupada por Alan. Luciano, que é ex-prefeito de Caculé, diz que este ano vai tentar novo mandato na Alba. Ele se elegeu em 2018, mas em 2022 ficou na suplência.

Alba estabelece as regras para operar no 1º semestre

A presidente da Assembleia, Ivana Bastos (PSD), presidiu, ontem, uma reunião da mesa diretora estabelecendo as diretrizes para a Casa funcionar no 1ª semestre deste ano. Ficou acertado que cada deputado deve apresentar dois projetos, e como os tais só são votados com os autores presentes, pretende-se, assim, assegurar o quórum. Pelo que ficou acertado, a Casa vai funcionar normalmente às segundas, terças e quartas, com votações às terças.

A preocupação tem a ver. É que 2026 é ano eleitoral e o receio é que os trabalhos parem direto por falta de quórum. Pergunta a Ivana: e no 2º semestre, como é que fica?

– É cada dia com sua agonia.

REGISTROS

Custo turista

Baianos que foram passear na Europa durante o Carnaval dizem que em Roma, na Itália, o preço por pessoa é de 5 euros por dia só para ficar lá. Se não pagar, cai fora dos registros oficiais. Já em Portugal, o preço cai para três euros. E depois tem gente que chia das cobranças por aqui.

Tempestades lusas

Aliás, os que escolheram Portugal para passear durante a folia se arrependeram amargamente. As tempestades não deram trégua. Trens pararam e internet virou raridade. Causaram tantos estragos nas terras lusitanas como as que estão arrasando Minas agora.

Recado a Valderico

César Porto (PP), presidente da Câmara de Ilhéus, ao criticar a gestão do prefeito Valderico Filho (UB), disse que está “vendo o filme se repetir”: 26 anos atrás, Valderico, o pai, era prefeito e foi cassado pela Câmara.

Segunda Paróquia

Jeremoabo, no sertão baiano, celebrou, domingo, a elevação canônica da Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, agora a segunda paróquia da cidade (a outra é a de São João Batista). O padre José Netto, que já vinha coordenando a quase-paróquia, é o primeiro pároco.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS