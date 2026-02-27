E por que Jerônimo desautorizou anúncio da chapa com Geraldinho?

Governador Jerônimo Rodrigues no Grupo A TARDE - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

A pergunta aí foi feita a vários governistas, ontem, e a resposta foi unânime: ninguém além do próprio sabe. A ponderação mais plausível: ele nada tem a ganhar anunciando no fim de fevereiro, divulgando agora uma situação que pode ser dita no fim de março.

E por quê? Dois prefeitos importantes, Zé Ronaldo (PP), de Feira de Santana, e Zé Cocá, de Jequié, vêm sendo cortejados pelos dois lados, o de Jerônimo e o de ACM Neto, como possíveis vices. Anunciar a chapa agora seria liberá-los sem delongas.

O fato é que, antes de viajar para a Ásia, Jerônimo desautorizou o anúncio da chapa feito por Adolpho Loyola, secretário da Casa Civil. Enquanto lá ele estava, numa entrevista a uma rádio de Irecê, o senador Jaques Wagner também anunciou e também foi desautorizado.

Duelo – No momento, sem anúncios oficiais, na banda governista a chapa tem Jerônimo governador, Jaques Wagner e Rui Costa para o Senado e Geraldinho de vice.

Entre os oposicionistas, a chapa de ACM Neto tem o próprio na cabeça, João Roma e Angelo Coronel para o Senado e Sheila Lemos, prefeita de Vitória da Conquista, de vice.

Pelos mesmos motivos, as cantadas em cima dos dois Zés, o Ronaldo e o Cocá, também não está carimbada por Neto.

Claro que em 30 dias ainda tem muita água a rolar, mas ninguém aposta em mudanças. Como Neto espera Jerônimo para se definir, o melhor é entender que está quase tudo certo, só falta o carimbo.

Eduardo Salles, o ‘Rei do Pesar’, já apresentou 8 moções este ano

Jornalistas que acompanham o dia a dia da Assembleia chamam o deputado Eduardo Salles (PP) de ‘Rei do Pesar’, graças às sucessivas moções de pesar que ele apresenta na Alba. De fato, ele faz jus ao título.

Em uma olhada nos arquivos da Alba de 2 de janeiro para cá, constata-se que 14 deputados apresentaram, no período, moções de pesar. E Eduardo Salles é disparadamente o campeão, com oito, sendo que duas delas foram plurais, uma com dois nomes e outra com três.

Os segundos colocados ficam lá atrás, são Fabrício Falcão (PCdoB), com duas, e José de Arimatéia (Republicanos), também com duas. Uma das de Arimatéia é curiosa. Defensor dos animais, ele apresentou uma moção contra o ato criminoso que foi a morte do cão Orelha, em Santa Catarina, fato de grande repercussão nacional.

Jaci Reis faz festa em Laje

Jaciara Reis, a Jaci Reis (PSD), prefeita de Laje, celebrou uma vitória retumbante ontem: o TRE recusou (7 a 0) as acusações contra ela feitas pela oposição, o que incluía a denúncia de uso da máquina pública.

O próprio Ministério Público já havia opinado pela improcedência das denúncias e a 1ª instância julgou a ação improcedente. Jaci celebrou: “É bom, poderemos trabalhar em paz”.

Sheila diz que Dr. Alan está pronto para ser prefeito

Em entrevista, ontem, à Rádio Conquista, a prefeita Sheila Lemos (UB), de Vitória da Conquista, disse não ter qualquer tipo de problema, caso seja chamada para ser a vice de ACM Neto, ao responder pergunta sobre como ficaria a prefeitura:

– Dr. Alan (o vice, Aloisio Alan Fernandes, do Republicanos) é pessoa extraordinária. Ele participa da administração, as decisões são tomadas em conjunto, está integrado.

Do jeito que ela falou, ficou parecendo que está tudo encaminhado para ser carimbada como vice de Neto, o que, aliás, a cidade inteira já está esperando. Dizem lá que só falta Neto anunciar publicamente.

REGISTROS

Páscoa mais cara

Os ovos de Páscoa vão chegar mais caros nas prateleiras este ano, segundo avaliações do site Seu Dinheiro. O aumento, em torno de 26%, ainda é reflexo dos altos preços que o cacau teve em 2024, quando a produção em Costa do Marfim e Gana desabou por conta de fenômenos climáticos.

Contra a Coelba

A Câmara de Itagi, na região de Jequié, reabriu os trabalhos, terça, aprovando uma Moção de Repúdio contra a Coelba. Lá, também conhecida como Cidade das Águas pela fartura de riachos e cachoeiras, a energia falta quase sempre todo dia, o que aliás está virando moda na Bahia.

Capital da Cebola

João Dourado, na região de Irecê, está oficialmente reconhecida como a Capital da Cebola. O projeto foi apresentado pelo deputado Ricardo Rodrigues (PSD), que é ex-prefeito de Lapão. Diz ele que a iniciativa valoriza, por tabela, o agronegócio.

Lívia Sant’Anna

Já a deputada Olívia Santana (PCdoB) apresentou projeto propondo a concessão da Comenda 2 de Julho à promotora Lívia Sant’Anna Vaz, segundo ela de destacada atuação na promoção dos direitos humanos, no combate ao racismo.