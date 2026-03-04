Hilton e Leandro, o duelo baiano raivoso entre esquerda e direita

Deputados Hilton Coelho (PSOL) e Leandro de Jesus (PL) - Foto: Carlos Amilton | ALBA | Ascom ALBA | Agência ALBA

Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Alba no primeiro biênio da atual legislatura, o deputado Leandro de Jesus (PL) amargou sucessivos boicote dos colegas, e o resultado é que o braço ambiental do Legislativo praticamente não funcionou.

No segundo round, ontem, ele deveria estrear como presidente da Comissão de Segurança Pública, cargo que herdou do colega Diego Castro (PL). Novo rebu.

A Comissão até quase teve quórum, mas o deputado Hilton Coelho (PSOL), quando viu a configuração da representação, se recusou a registrar presença.

– Eu me recuso a participar de uma Comissão presidida por Leandro. Ele não discute os reais problemas trazendo soluções, só traz polêmicas.

Ano explosivo – Leandro não só não gostou, como esbravejou a alto e bom som.

– Agora eles vão conhecer um Leandro mil vezes pior. Esses canalhas combinam de faltar com respeito na Comissão.

Na Comissão de Meio Ambiente, que normalmente não funcionou, os deputados governistas não iam lá, argumentando que Leandro não presidia os trabalhos, fazia da presidência um palanque.

Na Comissão de Segurança, o ingrediente novo é que Hilton Coelho é de extrema esquerda e Leandro de extrema direita, tudo para não andar. Na sessão ordinária à tarde, a presidente Ivana Bastos (PSD) abriu e fechou com o plenário vazio. O único deputado que passou lá foi Leandro.

Com a guerra por lá, a gasolina vai subir cá, prevê Radiovaldo

Com toda a trajetória construída no Sindipetro, o Sindicato dos Petroleiros, o deputado Radiovaldo Costa (PT) diz que logo, logo os efeitos da guerra entre EUA, Irã e Israel vão bater nas bombas de gasolina do Brasil, mas forte na Bahia.

– O petróleo estava a US$ 64 0 barril, subiu para US$ 83 e logo vai para US$ 90. A Acelen vai sapecar.

A questão é que, pelo estreito de Ormuz, entre o Irã e os Emirados Árabes, passam 20% do petróleo consumido no planeta, e o Irã já disse, quem tentar passar será bombardeado.

A Acelen, antiga Refinaria Landulpho Alves, que foi privatizada por Bolsonaro, segundo Radiovaldo compra todo o petróleo que consome.

– A Petrobras até teria condições de segurar o preço, porque produz petróleo, mas a Acelen, não.

Ele prevê que logo os efeitos baterão por cá, aumento de mais de 15%.

A chuvarada com 2 olhares

Nada menos que 290 municípios baianos estão em estado de alerta com a chuvarada que atinge o estado desde sexta-feira passada.

Segundo o deputado Raimundinho da JR (PL), todo canto da Bahia por onde passam rios e riachos encheu, com um enorme estrago em prejuízos materiais. Disso resultam dois fatos positivos.

1 – A seca que castigava alguns pontos acabou.

2 – Ninguém morreu.

Anna Villar é quem dá o tom da alegria na Alba

No Mês da Mulher, Anna Villar, professora da Escola de Belas Artes da Ufba, onde também foi diretora, é quem dá o tom no saguão de entrada da Alba esta semana, após Jefi Zavarize abrir a temporada.

Especialista em várias técnicas, do óleo ao pastel, o que a levou a restaurar muitas obras artísticas, na Alba Anna faz a exposição ‘Aquarelas em Revolução’, mais de 50 aquarelas, linha que ela adotou. E como é a mulher nas artes plásticas?

– A mulher já é por si uma arte. Ela constrói, ela gera a vida. Há uma força criadora que é muito própria dela.

Anna tem quatro filhos, um homem e três mulheres, seis netos e uma bisneta. Fará 93 anos em 23 de abril e avisa: ‘É quando eu vou casar de novo’.

REGISTROS

Comendadoras

O deputado Rosemberg Pinto (PT) apresentou projeto na Alba que concede a Comenda 2 de Julho a Tatiana Veloso, a 1ª dama da Bahia, segundo ele pelos relevantes serviços prestados à educação. A Comenda já foi entregue, também, a Michelle Bolsonaro, esposa de Jair Bolsonaro, o que levou um deputado a brincar: “E, assim, cada um adora a sua santa”.

Ferretti baiano

Já na sexta-feira haverá sessão especial (10h) para a entrega do título de Cidadão Baiano a Emerson Ferretti, presidente do Bahia. Ele é gaúcho, foi goleiro do Bahia e também do Vitória. A iniciativa da homenagem é do deputado Bobô (PCdoB), que integrou o time do Bahia campeão brasileiro em 1989.

Abaixo a fachada 1

O deputado federal Márcio Marinho (Republicanos) apresentou projeto na Câmara que muda a Lei Complementar 123. Prevê a verificação biométrica do titular e a captura de geolocalização na abertura, alteração e baixa de micros e pequenas empresas, e empreendedores individuais. A ideia é combater as empresas de fachada.

Abaixo a fachada 2

Segundo Marinho, a proposta é uma resposta ao crescimento das empresas de fachada.