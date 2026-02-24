LEGISLATIVO BAIANO
Após Carnaval, Alba retoma atividades com mudanças em comissões
Mudanças seguem acordo entre líderes
Por Ane Catarine
Após o Carnaval, a retomada dos trabalhos nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) será marcada por alterações na composição de dois colegiados nesta terça-feira, 24.
As mudanças envolvem a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, o deputado Diego Castro (PL) deixa a presidência para a entrada de Leandro de Jesus (PL), em um rodízio previsto desde o ano passado.
Caberá agora ao colegiado apenas confirmar o nome de Leandro como novo presidente. Diego passa a ocupar a vice-liderança da bancada de oposição na Casa.
Já na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luciano Ribeiro(União Brasil) assume a vice-presidência no lugar de Alan Sanches (União Brasil), que morreu em janeiro deste ano após sofrer um infarto.
As alterações foram oficializadas por meio de requerimento encaminhado à presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), pelos líderes das bancadas da maioria, Rosemberg Pinto (PT), e da minoria, Tiago Correia (PSDB).
As demais comissões permanecem com a mesma composição.
Veja a composição das outras comissões permanentes:
Comissão de Agricultura
- Presidente: Manuel Rocha (União Brasil)
- Vice-presidente: Ricardo Rodrigues (PSD)
Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho
- Presidente: Júnior Muniz (PT)
- Vice-presidente: Tiago Correia (PSDB)
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
- Presidente: Olívia Santana (PCdoB)
- Vice-presidente: Penalva (PDT)
Comissão de Finanças, Orçamento,Fiscalização e Controle
- Presidente: Zé Raimundo (PT)
- Vice-presidente: Tiago Correia (PSDB)
Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo
- Presidente: Eduardo Salles (PP)
- Vice-presidente: Marcinho Oliveira (PRD)
Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos
- Presidente: José de Arimateia (Republicanos)
- Vice-presidente: Matheus Ferreira (MDB)
Comissão de Saúde e Saneamento
- Presidente: Alex da Piatã (PSD)
- Vice-presidente: Jordávio Ramos (PSDB)
Comissão de Desenvolvimento Urbano
- Presidente: Maria del Carmen (PT)
- Vice-presidente: Pedro Tavares (União Brasil)
Comissão dos Direitos da Mulher
- Presidente: Soane Galvão (PSB)
- Vice-presidente: Kátia Oliveira (União Brasil)
