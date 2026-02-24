Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LEGISLATIVO BAIANO

Após Carnaval, Alba retoma atividades com mudanças em comissões

Mudanças seguem acordo entre líderes

Ane Catarine

Por Ane Catarine

24/02/2026 - 7:06 h | Atualizada em 24/02/2026 - 7:30

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Sessão em comissão temática da Alba
Sessão em comissão temática da Alba -

Após o Carnaval, a retomada dos trabalhos nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) será marcada por alterações na composição de dois colegiados nesta terça-feira, 24.

As mudanças envolvem a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, o deputado Diego Castro (PL) deixa a presidência para a entrada de Leandro de Jesus (PL), em um rodízio previsto desde o ano passado.

Caberá agora ao colegiado apenas confirmar o nome de Leandro como novo presidente. Diego passa a ocupar a vice-liderança da bancada de oposição na Casa.

Leia Também:

Oposição indica novo nome para coração da Alba após morte de Alan Sanches
Governo da Bahia apresenta balanço bilionário da educação na Alba
Em ano eleitoral, governo vai acelerar votações na Alba
Ano de Urna: Deputados voltam à Alba com foco nas eleições

Já na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luciano Ribeiro(União Brasil) assume a vice-presidência no lugar de Alan Sanches (União Brasil), que morreu em janeiro deste ano após sofrer um infarto.

As alterações foram oficializadas por meio de requerimento encaminhado à presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), pelos líderes das bancadas da maioria, Rosemberg Pinto (PT), e da minoria, Tiago Correia (PSDB).

As demais comissões permanecem com a mesma composição.

Veja a composição das outras comissões permanentes:

Comissão de Agricultura

  • Presidente: Manuel Rocha (União Brasil)
  • Vice-presidente: Ricardo Rodrigues (PSD)

Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho

  • Presidente: Júnior Muniz (PT)
  • Vice-presidente: Tiago Correia (PSDB)

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

  • Presidente: Olívia Santana (PCdoB)
  • Vice-presidente: Penalva (PDT)

Comissão de Finanças, Orçamento,Fiscalização e Controle

  • Presidente: Zé Raimundo (PT)
  • Vice-presidente: Tiago Correia (PSDB)

Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo

  • Presidente: Eduardo Salles (PP)
  • Vice-presidente: Marcinho Oliveira (PRD)

Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos

  • Presidente: José de Arimateia (Republicanos)
  • Vice-presidente: Matheus Ferreira (MDB)

Comissão de Saúde e Saneamento

  • Presidente: Alex da Piatã (PSD)
  • Vice-presidente: Jordávio Ramos (PSDB)

Comissão de Desenvolvimento Urbano

  • Presidente: Maria del Carmen (PT)
  • Vice-presidente: Pedro Tavares (União Brasil)

Comissão dos Direitos da Mulher

  • Presidente: Soane Galvão (PSB)
  • Vice-presidente: Kátia Oliveira (União Brasil)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alan Sanches Assembleia Legislativa da Bahia Diego Castro Leandro de Jesus Luciano Ribeiro

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Sessão em comissão temática da Alba
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Sessão em comissão temática da Alba
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Sessão em comissão temática da Alba
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Sessão em comissão temática da Alba
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

x