Após Carnaval, Alba retoma atividades com mudanças em comissões

Após o Carnaval, a retomada dos trabalhos nas comissões temáticas da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) será marcada por alterações na composição de dois colegiados nesta terça-feira, 24.

As mudanças envolvem a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Na Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública, o deputado Diego Castro (PL) deixa a presidência para a entrada de Leandro de Jesus (PL), em um rodízio previsto desde o ano passado.

Caberá agora ao colegiado apenas confirmar o nome de Leandro como novo presidente. Diego passa a ocupar a vice-liderança da bancada de oposição na Casa.

Já na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Luciano Ribeiro(União Brasil) assume a vice-presidência no lugar de Alan Sanches (União Brasil), que morreu em janeiro deste ano após sofrer um infarto.

As alterações foram oficializadas por meio de requerimento encaminhado à presidente da Casa, deputada Ivana Bastos (PSD), pelos líderes das bancadas da maioria, Rosemberg Pinto (PT), e da minoria, Tiago Correia (PSDB).

As demais comissões permanecem com a mesma composição.

Veja a composição das outras comissões permanentes:

Comissão de Agricultura

Presidente: Manuel Rocha (União Brasil)

Manuel Rocha (União Brasil) Vice-presidente: Ricardo Rodrigues (PSD)

Comissão de Defesa do Consumidor e Relações de Trabalho

Presidente: Júnior Muniz (PT)

Júnior Muniz (PT) Vice-presidente: Tiago Correia (PSDB)

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Presidente: Olívia Santana (PCdoB)

Olívia Santana (PCdoB) Vice-presidente: Penalva (PDT)

Comissão de Finanças, Orçamento,Fiscalização e Controle

Presidente: Zé Raimundo (PT)

Zé Raimundo (PT) Vice-presidente: Tiago Correia (PSDB)

Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo

Presidente: Eduardo Salles (PP)

Eduardo Salles (PP) Vice-presidente: Marcinho Oliveira (PRD)

Comissão de Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos

Presidente: José de Arimateia (Republicanos)

José de Arimateia (Republicanos) Vice-presidente: Matheus Ferreira (MDB)

Comissão de Saúde e Saneamento

Presidente: Alex da Piatã (PSD)

Alex da Piatã (PSD) Vice-presidente: Jordávio Ramos (PSDB)

Comissão de Desenvolvimento Urbano

Presidente: Maria del Carmen (PT)

Maria del Carmen (PT) Vice-presidente: Pedro Tavares (União Brasil)

Comissão dos Direitos da Mulher