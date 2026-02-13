Menu
MUDANÇAS

Oposição indica novo nome para coração da Alba após morte de Alan Sanches

Nomeação foi publicada nesta sexta-feira, 13

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

13/02/2026 - 10:57 h

Deputado Luciano Simões (União Brasil)
Deputado Luciano Simões (União Brasil) -

A vaga aberta na comissão mais importante do Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), já tem um novo membro: o deputado Luciano Simões (União Brasil), sucessor do deputado Alan Sanches, que morreu no dia 17 de janeiro, vítima de um infarto fulminante.

No colegiado, Sanches ocupava a cadeira de vice-presidente. Simões, contudo, ainda não foi indicado para esse posto, mas já está como membro da CCJ após a indicação do líder da oposição, deputado Tiago Correia (PSDB).

“Indicação do Deputado, abaixo relacionado como membro titular da Comissão do Membro Titular da Comissão de Constituição e Justiça", diz o tucano, publicado no Diário Oficial do Legislativo (DOL) nesta sexta-feira, 16.

No dia 3 deste mês, o presidente do colegiado, deputado Robinson Almeida (PT) afirmou que aguarda a indicação da bancada de oposição para nomear o substituto.

“Nós vamos esperar a substituição que deve ser feita pela bancada da minoria, do nome que substituiu o saudoso Alan Sanches, e depois dessa indicação ser formalizada, nós vamos fazer uma eleição da comissão para escolher o novo vice-presidente que deve ser alguém indicado pela bancada da minoria”, disse.

O que é a CCJ?

A CCJ é considerada o coração do Legislativo, pois é no colegiado que tramita todos os projetos de lei, tanto de autoria do legislador como do Executivo, isto é, do governo. A comissão funciona como um "filtro" inicial, garantindo a validade jurídica antes que o projeto siga para votação.

