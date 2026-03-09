Menu
SUSTO

Coronel passa por cirurgia no coração para evitar infarto

Neste momento, senador já recebeu alta hospitalar

Ane Catarine

Por Ane Catarine

09/03/2026 - 9:19 h | Atualizada em 09/03/2026 - 9:44

Angelo Coronel
Angelo Coronel -

O senador Angelo Coronel (PSD-BA), que recentemente anunciou rompimento com o grupo governista na Bahia, informou na manhã desta segunda-feira, 9, que precisou se afastar das atividades do mandato para realizar um procedimento médico em um hospital de São Paulo, após a detecção de uma obstrução em uma das artérias do coração.

Exame mostra obstrução em artéria do coração
Exame mostra obstrução em artéria do coração | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar divulgou um vídeo ao lado da médica responsável e explicou que foi colocado um stent cardíaco para resolver o problema identificado durante exames de rotina.

“Fiquei ausente nos últimos dias porque, durante o ‘check-up pré-campanha’, foi detectada uma obstrução em uma artéria do coração e precisei colocar um stent cardíaco para resolver o problema. Agora está tudo bem”, afirmou Coronel.

Procedimento evita infarto

O stent é um pequeno tubo flexível de malha metálica, semelhante a uma mola, inserido em uma artéria obstruída para mantê-la aberta. De acordo com a médica Ludhmila Abrahão, que acompanhou o senador, o procedimento ajuda a evitar um infarto causado pela obstrução.

“O senador realizou exames de rotina e, durante a avaliação, foi detectada uma obstrução em uma das artérias do coração. Foi necessário colocar um stent, que funciona como uma espécie de mola, corrigindo o problema de forma preventiva e evitando o infarto”, explicou a médica.

Após o procedimento, o senador recebeu alta hospitalar.

Confira o vídeo:

Angelo Coronel cirurgia Coração Senado Federal

x