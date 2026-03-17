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POLÍTICA

Leo Prates deixa PDT: "Circunstâncias regionais me forçaram"

Deputado baiano Leo Prates publicou carta aberta nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 17

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

17/03/2026 - 7:34 h

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Deputado federal Leo Prates anunciou saída do PDT
Deputado federal Leo Prates anunciou saída do PDT -

O deputado federal Leo Prates (BA) anunciou a saída dele do PDT, após seis anos na sigla. O parlamentar publicou uma carta aberta, na manhã desta terça-feira, 17, em que explica as razões pelas quais tomou a decisão.

"Foram anos maravilhosos no partido [...] construí uma relação de identidade com os movimentos internos, além de estabelecer uma relação de amizade com o presidente nacional, Carlos Lupi, e o deputado federal Félix Mendonça Junior", iniciou Leo Prates.

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No texto, ele agradeceu o apoio dos correligionários, principalmente durante o enfrentamento da pandemia da Covid-19, em 2022, período em que esteve à frente da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador.

Em seguida, após ser eleito como deputado federal, ele destacou o fato de ter sido vice-líder do partido, além de presidir a Comissão de Trabalho. "Tivemos importantes conquistas para os trabalhadores, e debatemos temas como a escala 6x1, que trará significativas mudanças nas relações trabalhistas", afirmou.

O porquê da saída

A decisão pela saída do ninho pedetista, conforme Leo Prates, se deve ao fato de a cúpula estadual do partido, comandada pelo também deputado federal Félix Mendonça Junior, ter migrado para a base de apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

"As circunstâncias regionais da aliança do PDT com o atual governo do estado da Bahia me forçaram a refletir sobre meus caminhos e rumos. Surgi e sempre fiz parte do grupo político de oposição no estado. Desta forma, com o coração dilacerado, anuncio a minha desfiliação do partido", aponta Leo Prates.

Para onde vai Leo Prates?

A expectativa, agora, é sobre qual será o novo destino partidário de Leo Prates. Em entrevistas recentes, o parlamentar já havia sinalizado que estava em negociações avançadas com o Republicanos, partido que na Bahia é comandado pelo deputado federal Márcio Marinho e que faz parte do grupo de oposição a Jerônimo Rodrigues.

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Tags:

eleições 2026 leo prates PDT

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