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ELEIÇÕES

PT passa a tratar Flávio Bolsonaro como adversário direto de Lula

Partido adota discurso de que o senador é uma ameaça à democracia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

17/03/2026 - 12:51 h

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Lula e Flávio Bolsonaro são os principais nomes ao Planalto
Lula e Flávio Bolsonaro são os principais nomes ao Planalto -

A Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) aprovou uma resolução política que coloca o senador e pré-candidato ao Palácio do Planalto, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como alvo opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste ano.

Para o partido, a pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro representa uma ameaça à democracia por ser baseada em um projeto “autoritário e antipopular”.

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O documento, divulgado na segunda-feira, 16, marca uma mudança de postura da legenda ao abandonar a cautela adotada pelo Planalto e direcionar críticas de forma nominal ao até então principal adversário.

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Pesquisas influenciam postura

A ofensiva do PT ocorre em um momento em que pesquisas internas e levantamentos recentes indicam empate técnico entre Lula e Flávio, cenário que acendeu o alerta entre integrantes da ala mais à esquerda do governo e dirigentes petistas.

Esse grupo tem demonstrado dúvidas sobre a eficácia da estratégia adotada até aqui, baseada na divulgação de agendas positivas e entregas sociais, para impulsionar a intenção de voto de Lula em um projeto de reeleição.

Na resolução, o PT deixa de lado críticas genéricas ao bolsonarismo e passa a mirar diretamente o senador.

Preocupação com o caso Master

Um outro eixo da resolução busca nacionalizar o escândalo envolvendo o Banco Master. O PT associa a expansão da instituição ao governo Bolsonaro e à gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central.

“Por que o Banco Central, então sob a gestão de Roberto Campos Neto, indicado por Bolsonaro, não tomou as medidas necessárias para intervir e proteger o sistema financeiro e os recursos públicos?”, questiona o texto.

Nos bastidores, interlocutores do partido afirmam que a estratégia é vincular o caso ao bolsonarismo para conter o avanço de Flávio nas pesquisas.

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Tags:

eleições Flávio Bolsonaro Lula PT

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