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POLÍTICA

Internautas resgatam fala de Flávio após piora de Bolsonaro

Postagem foi relembrada após diagnóstico complicado de Jair Bolsonaro

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

14/03/2026 - 17:44 h

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Internautas relembram fala polêmica de Flávio Bolsonaro
Internautas relembram fala polêmica de Flávio Bolsonaro -

Internautas recuperaram uma fala do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre políticos presos que alegam problemas graves de saúde para "saírem da cadeia". A fala do filho do ex-presidente vem à tona nas redes sociais após uma piora do funcionamento dos rins de Jair Bolsonaro (PL), neste sábado, 14,

O comentário foi feito no ano de 2017, um ano antes de Jair Bolsonaro ser eleito, no X, antigo Twitter, acompanhada de uma votação.

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Comentário polêmico

“Políticos corruptos têm alegado problemas graves de saúde para saírem da cadeia. Você é a favor de cemitérios ao lado das carceragens da Polícia Federal para que o Estado gaste menos com o transporte dos corpos? SIM ou NÃO” Diz o filho do ex-presidente do Brasil.

A votação que acompanha a postagem possui uma adesão de 96,1% na alternativa “SIM”.

Internautas zombam de situação

Após uma série de complicações de saúde apresentadas por Jair Bolsonaro depois de ser preso, incluindo o diagnóstico de Broncopneumonia feito nesta sexta-feira, 13, internautas comentaram em tom irônico.

“Igual ao teu pai agora, né? Que ironia da vida! Kkkkk Manda logo construir um cemitério ao lado da sede da PF, em Brasília!”, disse um deles

Outro utilizou uma comparação com Nostradamus, famoso astrólogo francês conhecido por fazer previsões. “Eita, nem Nostradamus conseguiu ser tão certeiro...kkkkk”.

Estado de saúde de Bolsonaro

Neste sábado, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apresentou uma piora no funcionamento de seus rins, conforme aponta o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a sexta-feira, 13.

Ele segue internado na UTI com uma elevação dos marcadores inflamatórios.

Porém, o informe aponta que Bolsonaro está clinicamente estável e seguirá realizando tratamentos com antibióticos. Ainda não há previsão de alta da UTI.

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Tags:

Bolsonaro Saúde

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