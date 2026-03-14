Internautas resgatam fala de Flávio após piora de Bolsonaro

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Internautas relembram fala polêmica de Flávio Bolsonaro - Foto: MAURO PIMENTEL | AFP

Internautas recuperaram uma fala do senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre políticos presos que alegam problemas graves de saúde para "saírem da cadeia". A fala do filho do ex-presidente vem à tona nas redes sociais após uma piora do funcionamento dos rins de Jair Bolsonaro (PL), neste sábado, 14,

O comentário foi feito no ano de 2017, um ano antes de Jair Bolsonaro ser eleito, no X, antigo Twitter, acompanhada de uma votação.

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Comentário polêmico

“Políticos corruptos têm alegado problemas graves de saúde para saírem da cadeia. Você é a favor de cemitérios ao lado das carceragens da Polícia Federal para que o Estado gaste menos com o transporte dos corpos? SIM ou NÃO” Diz o filho do ex-presidente do Brasil.

A votação que acompanha a postagem possui uma adesão de 96,1% na alternativa “SIM”.

Políticos corruptos têm alegado problemas graves de saúde para saírem da cadeia. Você é a favor de cemitérios ao lado das carceragens da Polícia Federal para que o Estado gaste menos com o transporte dos corpos? — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) December 22, 2017

Internautas zombam de situação

Após uma série de complicações de saúde apresentadas por Jair Bolsonaro depois de ser preso, incluindo o diagnóstico de Broncopneumonia feito nesta sexta-feira, 13, internautas comentaram em tom irônico.

“Igual ao teu pai agora, né? Que ironia da vida! Kkkkk Manda logo construir um cemitério ao lado da sede da PF, em Brasília!”, disse um deles

Outro utilizou uma comparação com Nostradamus, famoso astrólogo francês conhecido por fazer previsões. “Eita, nem Nostradamus conseguiu ser tão certeiro...kkkkk”.

Estado de saúde de Bolsonaro

Neste sábado, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, apresentou uma piora no funcionamento de seus rins, conforme aponta o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a sexta-feira, 13.

Ele segue internado na UTI com uma elevação dos marcadores inflamatórios.

Porém, o informe aponta que Bolsonaro está clinicamente estável e seguirá realizando tratamentos com antibióticos. Ainda não há previsão de alta da UTI.