Lula desiste de ir ao Chile e evita encontro com Flávio Bolsonaro

Presidente Lula desistiu de viajar ao Chile para a posse de Jose Antonio Kast

O presidente Lula (PT) desistiu de viajar para o Chile, nesta terça-feira, 10, para acompanhar a posse do presidente eleito do país, José Antonio Kast, que será na quarta, 11.

O evento, que deve reunir chefes de Estado de diversas partes do mundo, contará com a presença do pré-candidato à Presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro (PL). Ele confirmou a viagem no último domingo, 8.

Por que Lula recusou o convite?

Lula teve um motivo interno para voltar atrás na decisão de aceitar o convite para ir à posse de Kast. Segundo a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, o presidente avaliou que precisava permanecer no Brasil para “cuidar da casa”.

A expectativa é a de que, nesta semana, o petista coloque foco na formação dos palanques estaduais, de olho na sua reeleição, em outubro — estados importantes, como Minas Gerais, considerados chave para decidir o pleito, ainda carecem de definição.

CPMI do INSS

Outro tema sobre o qual o mandatário deve se debruçar é a CPMI do INSS. A Comissão Mista — deputados e senadores — já colocou como um de seus alvos o empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, um dos filhos do presidente.

Na última quinta-feira, 5, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão das quebras de sigilo de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, aprovadas pela CPMI do INSS.

A decisão estende ao filho do presidente o entendimento de que a comissão parlamentar cometeu um erro formal ao aprovar diversas quebras de sigilo em uma única votação coletiva, sem a devida fundamentação individual para cada alvo.