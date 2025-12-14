Candidato da extrema direita vence eleições no Chile

Por Da Redação com informações da AFP

JosÉ Antonio Kast venceu Jeannette Jara no segundo turnos das eleições no Chile. - Foto: Javier Torres / AFP

O candidato de extrema direita José Antonio Kast é o novo presidente do Chile, após superar sua adversária de esquerda Jeannette Jara no segundo turno deste domingo, 14.

Kast, um advogado ultraconservador de 59 anos, somava 58% dos votos, enquanto Jara tinha 42% com a apuração concluída em aproximadamente 75% das urnas.

Milhares de pessoas com bandeiras chilenas saíram às ruas do país para comemorar o triunfo de Kast. Pouco antes, sua rival reconheceu a derrota em publicação nas redes sociais.

Relações com o Brasil

O Chile é o maior produtor mundial de cobre e o segundo maior produtor de lítio e não tem fronteira física com o Brasil. Nos últimos anos, os países buscaram estreitar relações comerciais.

Em abril de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os empresários chilenos e brasileiros devem aprofundar os acordos comerciais para alavancar o crescimento da economia dos dois países.

Naquele mês, houve em Brasília o Fórum Empresarial Brasil-Chile. Na ocasião, Lula defendeu que seria preciso que os empresários chilenos e brasileiros buscassem fazer bons negócios em que todos ganhassem.

"E, como maior economia da América Latina, o Brasil tem que entender que é obrigado a flexibilizar para que as coisas possam acontecer”, disse Lula, ao lado do presidente Gabriel Boric.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América do Sul, com predominância para bens industriais. Já o Chile é o sétimo maior parceiro comercial do Brasil e representa 2,1% da corrente de comércio brasileira.