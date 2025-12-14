Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JOSÉ ANTONIO KAST

Candidato da extrema direita vence eleições no Chile

Resultado foi confirmado com 75% das urnas apuradas

Da Redação com informações da AFP

Por Da Redação com informações da AFP

14/12/2025 - 20:33 h
JosÉ Antonio Kast venceu Jeannette Jara no segundo turnos das eleições no Chile.
JosÉ Antonio Kast venceu Jeannette Jara no segundo turnos das eleições no Chile. -

O candidato de extrema direita José Antonio Kast é o novo presidente do Chile, após superar sua adversária de esquerda Jeannette Jara no segundo turno deste domingo, 14.

Leia Também:

Chile decide: Jara x Kast em disputa histórica pela presidência
Voto obrigatório tem alta participação e define favoritos no Chile
AtlasIntel: pesquisa aponta liderança de comunista nas eleições no Chile

Kast, um advogado ultraconservador de 59 anos, somava 58% dos votos, enquanto Jara tinha 42% com a apuração concluída em aproximadamente 75% das urnas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Milhares de pessoas com bandeiras chilenas saíram às ruas do país para comemorar o triunfo de Kast. Pouco antes, sua rival reconheceu a derrota em publicação nas redes sociais.

Relações com o Brasil

O Chile é o maior produtor mundial de cobre e o segundo maior produtor de lítio e não tem fronteira física com o Brasil. Nos últimos anos, os países buscaram estreitar relações comerciais.

Em abril de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que os empresários chilenos e brasileiros devem aprofundar os acordos comerciais para alavancar o crescimento da economia dos dois países.

Naquele mês, houve em Brasília o Fórum Empresarial Brasil-Chile. Na ocasião, Lula defendeu que seria preciso que os empresários chilenos e brasileiros buscassem fazer bons negócios em que todos ganhassem.

"E, como maior economia da América Latina, o Brasil tem que entender que é obrigado a flexibilizar para que as coisas possam acontecer”, disse Lula, ao lado do presidente Gabriel Boric.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o Brasil é o maior parceiro comercial do Chile na América do Sul, com predominância para bens industriais. Já o Chile é o sétimo maior parceiro comercial do Brasil e representa 2,1% da corrente de comércio brasileira.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

eleições Chile Extrema direita Jeannette Jara José Antonio Kast

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
JosÉ Antonio Kast venceu Jeannette Jara no segundo turnos das eleições no Chile.
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

JosÉ Antonio Kast venceu Jeannette Jara no segundo turnos das eleições no Chile.
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

JosÉ Antonio Kast venceu Jeannette Jara no segundo turnos das eleições no Chile.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

JosÉ Antonio Kast venceu Jeannette Jara no segundo turnos das eleições no Chile.
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x