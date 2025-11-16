Menu
MUNDO
ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Voto obrigatório tem alta participação e define favoritos no Chile

Últimas pesquisas indicavam que Jeannette Jara, candidata da esquerda, estava à frente

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

16/11/2025 - 19:48 h
Oito candidatos disputam a presidência do Chile
Oito candidatos disputam a presidência do Chile

A votação do primeiro turno da eleição presidencial no Chile, que ocorreu neste domingo, 16 de novembro de 2025, já foi encerrada. É a primeira vez que o voto é obrigatório no país desde 2012, o que levou a uma alta participação.

Oito candidatos disputaram a presidência, mas as pesquisas indicavam que a candidata de esquerda Jeannette Jara e o ultradireitista José Antonio Kast eram os favoritos, embora nenhum devesse atingir os 50% + 1 dos votos necessários para vencer em primeiro turno.

A campanha foi dominada por preocupações com o aumento da violência, a imigração irregular e a economia. A apuração dos votos determinará quem são os dois candidatos que avançarão para a fase final.

Segundo Turno

Caso nenhum candidato atinja a maioria absoluta, o segundo turno está previsto para o dia 14 de dezembro de 2025. Os primeiros resultados preliminares devem ser divulgados por volta das 20h (horário local) deste domingo, 16 de novembro.

O pleito está amplamente dividido entre a esquerda, liderada por Jara, e o bloco de direita, que se fragmentou, mas tem Kast como principal nome.

Análise do Momento

As últimas pesquisas indicavam que Jeannette Jara (esquerda) estava à frente, seguida por José Antonio Kast (direita radical). No entanto, o voto obrigatório e a fragmentação da direita (com a presença de Kaiser e Matthei) tornam os resultados finais do primeiro turno altamente incertos.

O cenário mais provável é o de confronto entre Esquerda e Direita Radical no segundo turno.

Tags:

chile eleição presidencial Jeannette Jara José Antonio Kast segundo turno voto obrigatório

