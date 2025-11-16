Expectativa e tensão: pais fazem vigília à espera de filhos em prova do Enem

Mães que acompanharam filhos no ENEM têm expectativa de sucesso com tentativa de ingressar no Ensino Superior - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

Uma espécie de vigília e torcida. Assim foi o comportamento de algumas mães dos candidatos que realizaram as provas deste domingo, 16, do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). No Instituto Anisio Teixeira, em Salvador, a expectativa não foi diferente.

Cristina Miranda, chegou por volta das 12h40 e tem a expectativa de sucesso da filha, que faz as provas pela segunda vez, com a tentativa de ingressar no curso de Medicina Veterinária.

"A gente vem para dar aquela força e ficar aqui fora orando e torcendo. Acredito que ela fez boa prova", afirmou.

Não apenas para garantir que os estudantes cheguem no horário e em segurança, mas principalmente para oferecer apoio emocional e compartilhar a ansiedade e a expectativa desse momento tão importante, o que é um desejo de quem vem trazer o filho.

Uranildes Ferreira chegou por volta das 11h30 da manhã, e espera a filha que realiza a prova pela primeira vez para tentar ingressar no curso de Medicina.

"Sabendo que a mãe está aqui, ela fica mais tranquila. Ela sempre quis esse segmento", relatou.

Já Julia Eneida, que chegou antes da uma da tarde, veio acompanhar a filha, que, pela segunda vez, faz o exame como treineira.

"Ela está ganhando experiência. Ainda está no 1º ano e eu apoio o que ela escolher", disse.

Grau de dificuldade

O segundo dia do Enem 2025 movimentou milhares de estudantes neste domingo, 16, com a aplicação das provas de Ciências da Natureza e Matemática. Com portões abertos ao meio-dia e fechamento às 13h, os participantes tiveram até 18h30 para concluir o exame. A saída sem o caderno de questões pôde ser feita a partir das 15h30; levando o material, somente após as 18h.

Depois de entregarem as provas, candidatos que fizeram o exame no Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira (IAT), localizado na Avenida Paralela, em Salvador, compartilharam suas primeiras impressões, e, apesar do mesmo conteúdo para todos, as percepções sobre dificuldade variaram bastante.

A estreante Marielle Matos descreveu a prova como desafiadora, mas dentro do esperado para uma primeira experiência: “Assim, por ser minha primeira vez, eu achei um pouquinho difícil, mas eu diria que eu consegui me sair bem. E com fé em Deus, eu espero conseguir uma vaga na Medicina”.

Moradora de Pirajá, ela levou cerca de quatro horas para finalizar a avaliação e destacou o papel fundamental da mãe no processo. “Um grande exemplo de determinação, porque me apoiou desde o primeiro dia aqui, no chão. Eu tenho, com certeza, muita admiração por ela".

Já Nilma Santos, que tenta o Enem pela quarta vez, percebeu tranquilidade nas provas deste ano: “Achei ótima. Foi uma prova muito boa. Não tenho o que reclamar, não. Entendi o tema logo de redação da primeira, no primeiro dia de prova. E hoje também foi tranquila".

Ela concluiu o exame por volta das 17h23 e reafirmou o objetivo de cursar Pedagogia, um desejo constante ao longo de todas as tentativas: “Sempre. Sempre, Pedagogia. Sempre. Fiz o Enem, fiz o Universidade Para Todos e prestei o vestibular da Uneb esse ano também. Ainda não alcancei por conta das minhas notas, mas venho correndo atrás de novo".

Adriano Ferreira, que presta o Enem pela segunda vez, teve uma percepção diferente em relação aos conteúdos: “Eu achei a prova desse ano mais fácil que a do ano passado. É, só que em questão de Linguagens, eu achei mais fácil. Humanas eu achei um pouco mais conteudista do que no ano passado. Já Matemática e Física, é, Naturais, no caso, em geral, eu achei mais fácil do que ano passado".

Aluno de Educação Física, ele tenta o Prouni para permanecer na área ou migrar para outra instituição. “Eu quero continuar na área de Educação Física, talvez mudar de faculdade, e se eu conseguir uma UFBA, maravilha. Se eu não conseguir, eu consigo o Prouni".

Aos 18 anos, Luíza Santos Leão deixou a sala às 18h05, caderno do ENEM nas mãos e a tranquilidade de quem decidiu usar 2025 como ano-teste. Treineira, ela conta que achou a prova “tranquila” e que só aguardou o horário de saída para levar o caderno como material de estudo para o próximo ano, quando tentará a vaga “pra valer” em Fisioterapia na Uneb.

Luíza admite que a rotina puxada dificultou a preparação e reconhece ter mais desafios em Matemática. Ainda assim, faz questão de incentivar outros jovens a tentar o exame antes da hora: “é importante ter calma, ler e reler as questões, sem pressa de sair”, aconselha.

Sucesso do Enem 2025

A secretária de Educação da Bahia, Rowenna Brito, avaliou de forma positiva o primeiro domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no último dia 9. Além disso, falou sobre a expectativa para o segundo domingo de provas, neste dia 16 de novembro.

Hoje, os candidatos resolverão questões de ciências da natureza e matemática. Os portões foram abertos ao meio-dia e serão fechados às 13h. A aplicação das provas será às 13h30, com encerramento às 18h30.

Antes do ingresso dos candidatos as salas onde farão os exames, Rowenna Brito conversou com alguns deles que prestarão o exame, neste domingo, 16, no campus da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), bairro do Cabula, em Salvador.